Verein organisiert Ferienprogramm in Hemslingen und Brockel

Von: Tobias Woelki

Axel Lütjens gibt Laura ein paar Tipps zum richtigen Umgang mit dem Luftgewehr. © Woelki

Überall laufen die Ferienprogramme für Kinder – fast immer in der Trägerschaft der Kommunen. Nicht so in Hemslingen und Brockel. Dort ist ein Verein aktiv.

Hemslingen – Laura legt an, peilt über Kimme und Korn. Axel Lütjens schaut ihr über die Schulter und gibt noch ein paar Tipps, bevor Laura mit dem Luftgewehr im Anschlag abdrückt. Ein dumpfer Knall ertönt und und Axel Lütjens schaut auf die Zielscheibe, die gerade automatisch heranfährt: „Besser geht es fast nicht mehr.“ Wie zahlreiche andere Kinder an diesem Nachmittag, erlebte die junge Hemslingerin beim Schützenverein Schießsport zum Anfassen.

Und das hat sie einer besonderen Initiative zu verdanken, denn in den Gemeinden Hemslingen und Brockel organisiert ein eingetragener Verein das Ferienprogramm – in der Region wohl einmalig.

Auch der Schützenverein Hemslingen beteiligt sich daran. Während sonst eher Städte und Gemeinden oder private Initiativen diese Art der Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien organisieren, hat sich in den Gemeinden Brockel und Hemslingen aus einer Elterninitiative heraus ein Trägerverein nur für das Kinderferienprogramm gegründet. Seit Ende 2021 existiert der Verein und hat im vergangenen Jahr erstmalig das Kinderferienprogramm der beiden Gemeinden als Probelauf in seiner Verantwortung veranstaltet – mit großem Erfolg. Privatpersonen und Vereine sowie die beiden Kommunen unterstützen den Verein mit seinen inzwischen 30 Mitgliedern.

28 Aktionen restlos ausgebucht

An diesem Nachmittag haben die Schüler das Schützenhaus erobert. In allen Räumen herrscht großes Gewusel. Bemerkenswert weil an dem Tag bei 30 Grad Celsius das Wetter eher zum Baden eingeladen hätte.

Das Kinderferienprogramm für die Schüler im Alter von sechs bis 16 Jahren bietet in diesem Sommer 28 Aktionen. Der Ansturm auf das Programm war enorm. „Innerhalb von zwei Tagen waren alle Aktionen ausgebucht“, erklärt Miriam Usadel-Lohmann, Vorstandsmitglied des Trägervereins.

Wer sein Kind spontan anmelden möchte, der kommt viel zu spät. „Zu allen Veranstaltungen existiert bereits eine Warteliste“, sagt Sonja Indorf, die Kassenwartin des Trägervereins. Der Verein hatte im Vorfeld in den Gemeinden Flyer ausgelegt und schnell wieder einkassiert, als die Verantwortlichen gemerkt haben, wie fix die Veranstaltungen ausgebucht waren. Die Veranstalter sind von der starken Resonanz überrascht. „Unser Programm mit vielen Mitmachaktionen kommt gut an“, freut sich Miriam Usadel-Lohmann. Für 2024 werden dann sicherlich die Planungen um mögliche Erweiterungen des Programms ergänzt, damit noch mehr Kinder in den Genuss von Sport. Spiel, Spaß und Spannung kommen.