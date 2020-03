„Verantwortungsvoller Sport“

Nach Hanau: Interview mit dem Kreisschützenpräsidenten Olaf Rautenberg

+ Um eine Waffenbesitzkarte für Sportschützen zu bekommen, sind einige Anträge nötig. Foto: Imago Images/Star Media

Hemslingen – Nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau vor zwei Wochen, bei dem ein 43-Jähriger neun Menschen mit Migrationshintergrund, seine Mutter und schließlich auch sich selbst erschossen hatte, wurde bekannt, dass der Täter aktives Mitglied im Schützenverein Diana Bergen-Enkheim war und regelmäßig trainiert hat. Nach der Tat wurden Forderungen nach einer Verschärfung des Waffenrechts laut. Dabei rücken auch immer wieder Schützenvereine in den Fokus. Wir haben bei Olaf Rautenberg, dem Präsidenten des Kreisschützenverbands Rotenburg, nachgefragt, wie die Vereine damit umgehen und was die Voraussetzungen für Sportschützen sind.