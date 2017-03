Unternehmerfrauen mit neuer Führung

Bothel - Von Henning Leeske. Die Unternehmerfrauen im Handwerk Rotenburg haben mit Silvia Behrens eine neue Vorsitzende gewählt. Die Unternehmerin aus dem Hoch- und Tiefbau übernimmt das Ruder von der bisherigen Vereinschefin Annemarie Fricke. Neben ihr verabschiedete die Versammlung auch Karin Wünsch aus dem Vorstand. Mit einem Blumenstrauß wurde den beiden Damen der Dank für ihr Engagement in dem Arbeitskreis ausgesprochen.

Trotz der neuen Vorsitzenden gibt es Kontinuität in der Vorstandsriege der Unternehmerfrauen. So wurde Lola Kröger auf der Jahreshauptversammlung in Bothel als Stellvertreterin und Diana Bohling in der Funktion der Pressesprecherin bestätigt. Weiter gehören die Schriftführerin Jutta Kapuschat und die Kassenwartin Martina Schenckenberg nach der Wahl dem Vorstand an.

Wissen zu vermitteln, Kompetenz zu zeigen und Kommunikation zu leben – das sind die Leitmotive dieser Interessenvertretung. Diese spiegelten sich auch in dem Bericht der bisherigen Vorsitzenden Fricke wieder. Es gab einen kurzen Überblick der Veranstaltungen und Aktionen 2016, die alle drei Hauptmotive beinhalteten.

Auch im Jahr 2017 ist der Wissenstransfer nicht zu kurz gekommen, da die Unternehmerinnen bereits über das Thema Herzinfarkt beziehungsweise Schlaganfall bei Frauen informierten. Das Controlling und die Digitalisierung im Handwerk wurde ebenfalls schon beleuchtet. Kreativität wollen die Wirtschaftsfrauen am Dienstag, 4. April, im Workshop „Frischer Wind für das Handwerk“ erfahren, und am 6. Juni geht es um die Gesundheit mit dem Programmpunkt „Flexibar – Stärkung der Tiefenmuskulatur“. Für den Herbst planen die 68 Mitglieder eine dreitägige Fahrt nach Lüneburg, eine Theaterfahrt sowie einen Selbstverteidigungskurs und eine Infoveranstaltung bei der AOK Rotenburg.