Umbau ist nach den Ferien beendet

Modernste Technik und Wohlfühl-Atmosphäre in der Botheler Wiedau-Schule

+ © - Dirk Eberle (l.) und Volker Behr freuen sich über den Baufortschritt an der Schule. © -

Bothel – Es ist ein Herzensprojekt, ein künftiger Imagefaktor und auch ein Mammutprojekt der Samtgemeinde Bothel: Die Rede ist vom Umbau der Oberschule Wiedau-Schule. Dieser wird in wenigen Wochen abgeschlossen sein. Noch herrscht Baustellenatmosphäre in den Räumen, „es sind nur noch Restarbeiten“, betonen Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle und Volker Behr, Bauamtsleiter der Samtgemeinde, bei einem Rundgang durch das Gebäude. Beide haben den gesamten Prozess betreut, „wir sind stolz auf das Ergebnis“, so Eberle. Zum jetzigen Zeitpunkt seien 90 Prozent aller Arbeiten abgeschlossen. Durch die Beauftragung des Generalunternehmers Höhns sei der gesamte Bauprozess reibungslos gewesen, „das Unternehmen schenkt uns keine einzelnen Bauabschnitte, sondern ein ganzes Stück Schule“, so Eberle sichtbar zufrieden. „Nachdem schon im Vorfeld große Abrissarbeiten stattgefunden hatten, konnten wir in den Sommerferien 2019 mit dem Bau anfangen“, erklärte Behr. Ziel sei es immer gewesen, nach den Sommerferien zu eröffnen, dieser Plan gehe auf. Besonders zügig konnte auch deshalb gearbeitet werden, da durch die Corona-Krise Unterricht ausfiel. „Arbeiten, die nur durchgeführt werden können, wenn die Schüler nicht vor Ort sind, konnten früher angegangen werden“, berichten beide. Es gab auch Bauabschnitte, die parallel zum Unterricht stattgefunden haben. „Die Belastung wurde von der Schulleitung, den Lehrern, den Eltern und natürlich den Schülern sehr konstruktiv mitgetragen“, betont Eberle.