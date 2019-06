Überwachung der Nitratwerte

Bothel - Von Tobias Woelki. Werner Meyer, SPD-Ratsherr im Botheler Samtgemeinderat, bereitet die Qualität des Grundwassers große Sorgen. Während der vergangenen Sitzung des Gremiums fragte er konkret bei der Verwaltung nach und startete zugleich eine Initiative, die zum Inhalt hat, dass der Samtgemeinderat sich in nächster Zeit besonders mit den Nitratwerten im Grundwasser beschäftigen soll.

Dazu erklärte Werner Meyer im Rat: „Seit Jahren sind die Nitratwerte im Grundwasser und in unseren fließenden Gewässern stark überhöht. Ermahnungen der Europäischen Union, hieran etwas zu ändern, hat die deutsche Politik zum Teil dickfellig ausgesessen.“

Jetzt habe die Europäische Union ein Strafverfahren gegen Deutschland eingeleitet. Lobbyisten und einige Agrarpolitiker würden bereits wieder versuchen, die von Experten empfohlenen Grenzwerte bei der Düngerausbringung aufzuweichen oder zu verhindern.

Meyer verlangte: „Wir brauchen einen Kontrollmechanismus vor Ort, der für die Bürger nachvollziehbar ist und zeigt, ob sich die Nitratwerte in unserem Grundwasser mittel- und langfristig wirklich verringern. Hoffentlich hat dann auch in absehbarer Zukunft das Zuwachsen unserer überdüngten Vorfluter und Fließgewässer ein Ende.“

Der Brockeler hat auch schon eine Idee, wie das Ganze umgesetzt werden könnte: „Dafür braucht es ein Monitoring durch die Samtgemeinde als Dienstleister für uns Bürger. So bekommen alle regelmäßige Berichte mit durch den Landkreis erfassten Grundwasserwerten. Nach Möglichkeit sollten wir auch eigene Messungen in den Fließgewässern durch die Mitarbeiter des Klärwerks vornehmen.“ Dazu erklärte Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle: „Mit dem jetzigen Personal ist das nicht leistbar. Wir bräuchten dazu mehr Fachkräfte. Das Thema ist aber dennoch wichtig, und wir sollten es auf die Tagesordnung der Fachgremien setzen.“ Hans-Hinnerk Meyer (CDU) schlug vor: „Der Maschinenring mit seinem Labor in Brockel könnte die Proben untersuchen.“