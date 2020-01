Turnschuhe an und los

Hemslingen – Vor dem Böllern ein echter Fitnesskracher: Um das neue Jahr zu begrüßen, schicken die einen Feuerwerk in den Himmel, andere treffen sich mit Freunden zum Festessen. Seit vielen Jahren jedoch läuft eine kleine, aber begeisterte Schar von Lauffreunden in Hemslingen dem neuen Jahr entgegen. Unter ihnen ist der Initiator des Lauftreffs, gleichzeitig ist er mit 82 Jahren der älteste Teilnehmer: Gerhard Lüdemann.

Am Morgen des Silvestertages treffen sich am alten Bohrplatz am Rande der Ortschaft Laufbegeisterte aus der Gemeinde und den umliegenden Ortschaften, um gemeinsam durch den Wald zu joggen. Ob bei Sonnenschein, Schnee oder Regen: Kurz vor dem Mittag geht es für die Teilnehmer bei angenehmem Tempo eine halbe Stunde durch den Wald, bis sie sich schließlich bei kalten Temperaturen mit einem Heißgetränk aufwärmen.

Lüdemann, vor vielen Jahren Vorsitzender des TuS Hemslingen-Söhlingen, initiierte während seiner Amtszeit vor einigen Jahrzehnten den Lauftreff. Inzwischen ist er der Älteste in der Gruppe, der sich mit Laufen fit hält. Seine 82 Lenze sieht man ihm kaum an. Was treibt ihn an, durch die Gegend zu joggen? „Erstens die Tradition. Denn seit vielen Jahren kommen wir am Silvestermorgen zusammen. Und zweitens, um meine persönliche Fitness zu trainieren“, sagt er schmunzelnd. Und schiebt hinterher: „Laufen hält mich einfach fit. Jede Woche laufe ich mindestens einmal meine bekannte Strecke. Nach 45 Minuten bin ich wieder Zuhause. Dabei ich laufe ich in meinem Tempo immer dieselbe Strecke, von Woche zu Woche.“

Dass sich das Alter bei ihm inzwischen bemerkbar macht, spürt er aber auch. „Ab und an schmerzen die Knochen. Nach dem Laufen merke ich nichts mehr. Laufen ist für mich eine Art Gesundheitsvorsorge“, erklärt Lüdemann. Dabei erinnert er sich: „Seit meinem 18. Lebensjahr laufe ich regelmäßig. Meistens alleine. Ich nehme meine Turnschuhe aus dem Schrank und dann geht es los.“ woe