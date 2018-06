Tour zu den Bohrlöchern

Brockeler Gemeinderäte an den Gasförderanlagen / „Reiseführer“ Rathjens

+ Andreas Rathjens zeigte einigen Brockeler Gemeinderäten die Situation auf der Exxon-Betriebsstätte in Bellen – allerdings nur von außerhalb. - Foto: Leeske

Hemslingen/Brockel - Von Henning Leeske. Genau am dem Tag, als die Genehmigung des Landesbergamts (LBEG) für die Reststoffbehandlungsanlage auf dem Betriebsgelände von „ExxonMobil“ in Bellen veröffentlicht wurde, waren einige Brockeler Gemeinderäte auf Rundtour zu den Bohrlöchern des Energiekonzerns. „Als wenn wir es geahnt hätten, liegt heute die Genehmigung vor“, sagte der ortskundige „Reiseführer“ Andreas Rathjens am Treffpunkt in Hemslingen.