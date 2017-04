Tödlicher Unfall in Kirchwalsede

Kirchwalsede - Zu einem tödlichen Verkehrsunfall kam es Gründonnerstag gegen 14.25 Uhr auf der Kreisstrasse 205 zwischen Kirchwalsede und Lüdingen.

Ein 85 Jahre alter Autofahrer aus Ahausen fuhr in Richtung Lüdingen und kam in einer Linkskurve aus ungeklärter Ursache ins Schleudern. Das berichtet die Polizei am Karfreitag.

Das Auto drehte sich und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo es seitlich mit einem Baum kollidierte. Der Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Für die Bergung waren die Feuerwehren aus Visselhövede und Wittorf eingesetzt.

Rubriklistenbild: © dpa