Theatergruppe Wensebrock probt für Verwechslungskomödie

Von: Ulla Heyne

Rampensäue unter sich: Schon bei den Proben hat die Truppe um Begründer Volker Meyer (l.) viel Spaß. © Heyne

Beim Laientheater in Wensebrock wird viel gelacht – das können Zuschauer bestätigen, die Theaterabende des Ensembles erlebt haben. Und die Schauspieler haben einen Probenmarathon vor sich.

Wensebrock – Beim Laientheater in Wensebrock wird viel gelacht – das können Zuschauer bestätigen, die schon einmal einen der Theaterabende des Ensembles in der Gaststätte Waidmannsruh erlebt haben. Doch schon lange vorher, nämlich bei den Proben, werden die Lachmuskeln strapaziert, wie ein Probenbesuch zeigt.

Auf dem Programm im 13. Theaterjahr: „Ladysitter“ von Bernd Spehling, eine Verwechslungskomödie, „leicht frivol und brüllend komisch“, wie die acht Akteure beim Lesen der Skripte festgestellt haben. „Das ist das, was wir am besten können und die Zuschauer von uns sehen wollen“, stellt Volker Meyer fest. Er ist Herz und Seele der Truppe: Begründer, Regisseur, Rollenverteiler und Spieler. Was er sagt, ist Gesetz – auch, wenn die zugeteilte Rolle mal nicht so schmeckt.

Schön „die Sau rauslassen“

„Jeder bekommt mal einen Part, bei dem man sich profilieren kann“, fasst es Silke Köhler zusammen, seit einigen Jahren auf die Rolle der blonden, verzweifelten Prostituierten abonniert. Vor ihr und den anderen liegen anstrengende Wochen: Sind es in der Anfangsphase „nur“ drei Übungsabende pro Woche, steigert Meyer die Frequenz unmittelbar vor dem Aufführungsmarathon von acht Abenden mit insgesamt 1 000 Zuschauern auf tägliche Proben: „Der Stoff muss euch zu den Ohren rauskommen“, weiß der Theaterfan, der auf der Bühne steht, fast so lange er denken kann.

Trotz der hohen Anforderungen sind die begrenzten Plätze in der Truppe begehrt. Bis auf Neuling Jasmin Meyer sind die meisten schon viele Jahre dabei. Was die Faszination ausmacht? Für Hatice Kasikci und Sabrina Kröger ist es die Gemeinschaft. „Einige sieht man sonst das ganze Jahr nicht“, meint Kröger. Das habe sich besonders nach der Coronapause gezeigt: „Bei der gemeinsamen Leseprobe war es, als hätte es die zwei Jahre nicht gegeben.“ Andere lieben es, in verschiedene Charaktere zu schlüpfen, „Urlaub vom Alltag zu nehmen“, wie Jens Lebiedz es ausdrückt, „auch mal die Sau rauszulassen“.

Karten nur im Vorverkauf Karten für „Ladysitter“ zum Preis von zehn Euro sind ausschließlich im Vorverkauf erhältlich, entweder per E-Mail an theater-wensebrock@gmx.de oder montags und donnerstags von 19 bis 21.30 Uhr im Gasthof Waidmanns Ruh.

Der Dreiakter wird an folgenden Terminen aufgeführt: Von Freitag, 28., bis Montag, 31. Oktober, von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. November und am Freitag, 11. November, jeweils ab 19.30 Uhr.



Jörg Donhöfer, dieses Mal als Souffleur dabei, wird zuweilen auf Streife erkannt: „Ist das nicht der schwule Polizist?“, Köhler schallte bereits ein: „Guck mal, die Berliner Nutte“ hinterher; sogar im Supermarkt werden die Akteure erkannt.

Dabei sind wohl alle schon mal über ihre Grenzen gegangen, Männergesäße im Stringtanga oder Sexszenen auf der Bühne inklusive. „Jeder, der hier mitspielt, hat schon eine gute Portion Rampensau in sich“, weiß Meyer. Der Erfolg gibt dem Ensemble recht: Die Vorstellungen sind in der Regel Wochen vorher ausverkauft, die Gäste bescheinigen regelmäßig beste Unterhaltung und ein hohes Niveau. Mehr als einmal hätte man „besser als im Ohnsorg-Theater“ gehört.

Viel Arbeit noch für Bühnenbauer

Bis bei der Premiere in sechs Wochen der Auftakt zum Junggesellenabschied und die Entlassung vom Knastbruder Opa Kalle mit unvermeidlichen Verwicklungen über die Bühne gehen können, ist noch jede Menge zu tun. Die meisten haben ihren Text schon „intus“, von der Kulisse steht allerdings erst der große weiße auf Ebay erworbene Schaukelstuhl.

Die drei Bühnenbauer haben noch jede Menge Arbeit, und auch das Kostüm von „Rotkäppchen-Drag-Queen“ Meyer, im echten Leben Sparkassenberater, muss noch im Internet bestellt werden. Und auch das obligatorische Donnerwetter, mit dem Meyer seine Spieler einnordet, wenn es bei den Proben allzu heiter zugeht, steht noch aus.

Und danach, wenn am 11. November alle Lacher im Waidmannsruh verklungen sind? Köhler spricht allen aus der Seele: „Dann kommt erst mal ein großes Loch!“