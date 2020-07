Teure Schmierereien

Graffiti am Botheler Bürgerhaus / Polizei ermittelt Verursacher

Eine Wand des Bürgerhauses wurde ebenso verunziert wie die Tür.

von Henning Leeske

Bothel – Kunst im öffentlichen Raum sorgt immer für Diskussionen. Jedoch die Graffiti am Bürgerhaus in Bothel ernten nur flächendeckendes Kopfschütteln und Ärger bei den Betrachtern. Allerdings wurden die Sprayer jetzt von der Polizei auf frischer Tat erwischt und eine Strafanzeige folgte auf dem Fuße. Gerade ertappt, versuchten die Täter, noch etwas von ihrem Werk wegzuwischen, was ihnen aber ebenso nicht gelang, wie wohl dem örtlichen Bauhof. Zusätzlich zu den strafrechtlichen Konsequenzen kommen auf die Jugendlichen nun erhebliche Kosten zu. „Fachfirmen nehmen 70 Euro pro Quadratmeter Reinigung. Je nach Untergrund auch mehr“, berichtete Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle während der vergangenen Ratssitzung. Am Bürgerhaus, das der Gemeinde Bothel gehört, sind eine Wand und eine Tür mit Farbe besprüht worden. „Die Reinigung werden wir ganz sachlich und konsequent abarbeiten. Die Verursacher sollen auch privatrechtlich belangt werden“, sagte Eberle. Er werde mit dem Angebot einer Fachfirma die Kosten bei den Erziehungsberechtigten einfordern.