Ein Stück Dorfgeschichte verschwindet

Gaststätte „Waidmanns Ruh“ ist geschlossen

+ © Woelki Olaf Lüdemann hat die Gastwirtschaft 1990 von seinem Vater übernommen. Nun hat er den Familienbetrieb geschlossen. © Woelki

Wensebrock - Von Tobias Woelki. Das letzte Bier ist gezapft, das letzte Mahl serviert, die Stühle sind hochgestellt. Mit dem Jahr 2016 ist in Wensebrock eine Ära zu Ende gegangen. Wirt Olaf Lüdemann hat sein Restaurant „Waidmanns Ruh“ geschlossen, will im Herbst aber wieder kurz aufmachen.

Mit dem Ende des Restaurants verschwindet auch ein Stück Dorfgeschichte Wensebrocks. Der Name der Traditionsgaststätte ist auf bittere Art Realität geworden. Das Restaurant „Waidmanns Ruh“ ruht jetzt wirklich. Damit endet die fast 100-jährige Geschichte des Familienbetriebes. „Das Restaurant hat sich nicht mehr gelohnt, weil die Zahl der Essen stark zurück ging und meine beiden Köchinnen aus persönlichen Gründen gekündigt haben“, erklärt Lüdemann. Er steckt in einer Zwickmühle. Der Betrieb ist zu groß, dass er und seine Frau Susan ihn alleine führen könnten, und zu klein, um neue Köche einzustellen. Am Ende sei es für den gelernten Koch und Kellner ein reichlich überlegter Entschluss, den Familienbetrieb zu schließen.

Es ist eine Gaststätte, die 1906 sein Urgroßvater Johann Lüdemann am jetzigen Standort an der Bundesstraße 71 durch einen Worpsweder Architekten erbauen ließ. Viele schöne Erinnerungen stecken in dem Haus. „In der Region war es damals das erste Haus mit Ziegeldach, Zentralheizung und Balkon. Unser Haus davor brannte ab, Brandstiftung“, sagt Lüdemann.

Dabei war die Kneipe anfangs keine echte: „Mein Uropa erhielt keine Konzession für den Alkoholausschank, weil, so sagt man, der damalige Bürgermeister befürchtete, die Knechte des Dorfes würden sich bei uns sinnlos besaufen“, erinnert sich Lüdemann. „Das dachte aber wohl mehr seine Ehefrau.“ Daher fing sein Vorfahre mit Saft und Tee an. Für die Schützen- und Erntefeste bekam er eine Tageszulassung.

Konzession ab 1926

„Mein Urgroßvater hatte Geld, er betrieb zusätzlich einen Landhandel, eine Landwirtschaft und baute neben dem Gebäude eine Scheune als ersten Festsaal. Heute ist es unsere Garage.“ Die Schankkonzession bekam die Familie Lüdemann Jahre später. Und zwar 1926 durch Großvater Johann, als gut betuchte Bremer die Wensebrocker Jagd pachten wollten, aber verlangten, dass sie zu Essen und zu Trinken kriegen und übernachten können. Dabei dachten sie bestimmt nicht an Buttermilch. „Schnell bekam mein Großvater die Schankkonzession und nannte als Dank an die Jäger die Wirtschaft ,Waidmanns Ruh‘“, sagt Olaf Lüdemann und lächelt. 50 Jahre lang leitete sein Großvater den Betrieb, bis ihn sein Vater Alwin 1976 übernahm.

„Mein Vater, der 1991 starb, sagte mir immer, er habe das Servieren mit der Mistforke gelernt. Denn wir hatten immer Landwirtschaft zuhause“, berichtet sein Sohn und erinnert sich gerne an die 70er Jahre, „als wir bei Schützenfesten bis zu 1 000 Gäste in drei Sälen bewirteten und jede Generation ihre Musik genoss“.

Diese Zeiten sind längst vorbei. 1990 stieg der jetzige Inhaber in den Betrieb ein. Olaf Lüdemann. Bis zum Jahresende 2016. Doch endgültig Schluss ist noch nicht: „Für Vereinsversammlungen, Trauerfeiern, das Schützen- und Erntefest und für die Theatervorstellungen im Herbst öffne ich nochmal das Haus“, kündigt er an.