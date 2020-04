73 Feuerwehrleute bekämpfen den Großbrand am Waldrand

+ 600 Strohballen brennen in Süderwalsede. Die Polizei ermittelt. Sie geht von Brandstiftung aus. Foto: Preißler

Süderwalsede - Am Dorfrand von Süderwalsede ist es in der Nacht zum Samstag zu einem Brand von drei Strohmieten gekommen, in denen etwa 600 Rundballen gelagert waren. Das teilt Feuerwehrsprecher Dennis Preißler mit. Die Feuerwehren aus Bothel, Kirchlinteln, Kirch- und Süderwalsede seien alarmiert worden, um den Großbrand am Waldrand zu löschen.