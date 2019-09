Straßenverkehr in allen Facetten

Bothel - Von Henning Leeske. Gerade im ländlichen Raum – wie in der Samtgemeinde Bothel – ist Mobilität auch für Jugendliche ein sehr wichtiges Thema. Aus diesem Grund widmete sich der Unterricht an der Botheler Wiedauschule für einen Tag genau diesem. Am „Mobilitätstag“ beleuchteten Fachleute aus unterschiedlichen Bereichen den Jahrgangsstufen entsprechend den Straßenverkehr in all seinen Facetten.

So erfuhren die sechsten Klassen bei der ADAC-Station „Achtung Auto“ alles über den Anhalteweg. Dieter Reinhard verdeutlichte aus Sicht des Fußgängers, wie lange es dauert, bis ein Fahrzeug zum Stehen kommt. „Reaktionszeit plus Bremsweg ist der Anhalteweg“, machte er klar. Eindrucksvoll führte er diese Formel anhand eines Autos mit einer Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern vor. Zuvor konnten die Schüler die Distanz mit kleinen Hütchen prognostizieren – viele hatte eine viel zu kurze Strecke vorhergesagt.

Andere Klassenstufen absolvierten einen Rundlauf mit Verkehrsübungen. Die Verkehrswacht bot dazu einen Fahrradparcours an, auf dem die Schüler das sichere Radfahren üben konnten. Die Polizei zeigte derweil im Reaktionstest, wie wichtig es ist, auf der Straße Herr seiner Sinne zu sein. So mussten die Jugendlichen dort mit einer Rauschbrille einen Hindernisparcours durchlaufen, was gar nicht so einfach war. „Wir wollen den Jugendlichen vermitteln, was unter Alkohol mit der Wahrnehmung passiert“, sagte Polizist Christoph Steinke. Weiter machten die Oberschüler einen Seh- und Hörtest sowie erfuhren von der DLRG etwas über Erste Hilfe am Unfallort.

Die älteren Schüler durften in einem Fahrsimulator der Fahrschule Markus Meyer eine Autofahrt trainieren. „Gerade für Fahrschüler, die noch gar nichts Motorisiertes im Straßenverkehr gefahren sind, ist der Simulator sehr praktisch, weil so auch das Schalten der Gänge leicht geübt werden kann. In der Realität ist dann das erste Fahren viel sicherer“, erklärte Fahrlehrer Markus Meyer.

Mehr über die Technik eines Autos lernten die Schüler beim Stand des Autohauses Holst aus Scheeßel kennen. Azubi Marvin Haucke erklärte den wissbegierigen jungen Leuten alles über Motor und Elektrik im Auto und Geschäftsführer Torsten Meyer wurde mit Fragen über die E-Mobilität gelöchert. Zum Austoben spielten die Schüler dann im Lebend-Kicker eine Runde überdimensionierten Tischfußball.