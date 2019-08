ECP statt E:A:O

Herby Röhrs läutet mit der Ernte-Country-Party eine neue musikalische Ära ein

+ Herby Röhrs organisiert die Western-Party

Söhlingen – County-Rock statt Heavy Metal, Ponys statt Motorräder: Zum Söhlinger Erntefest am Wochenende, 6. und 7. September, wird eine neue Ära eingeläutet. Denn nach 23 Jahren gibt es kein Erntefest-All-Over-Festvial mehr (kurz E:A:O), sondern eine waschechte Country-Party im Western-Stil. „Nach dem Aus des E:A:O wollten wir nicht auf Live-Musik am Vorabend des eigentlichen Erntefestes verzichten“, so Organisator Herby Röhrs. Der besucht seit Jahren die Truck-Stop-Konzerte in Drochtersen. Dort entstand die Idee für eine eigene Country-Party. Flugs wurde die Blue Mountain Band verpflichtet, die am Freitag, 6. September, in Söhlingen spielt. Und zwar nicht in einem schnöden Festzelt, sondern „im Saloonzelt im Western-Ambiente“, verrät Röhrs schon jetzt.