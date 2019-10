Start voller Skepsis

Brockeler Schützendamen blicken auf 50 Jahre zurück

+ Irmgard Cordes (l.) und Marlene Jörs. Foto: Woelki

Brockel – Der Schützenverein Brockel hat am Sonntagnachmittag mit zahlreichen Gästen das 50-jährige Bestehen der Damenabteilung in der Sporthalle gefeiert. Im Rahmen des Festes, in dem zahlreiche Schützenschwestern aus Vereinen des Kreisschützenverbandes Rotenburg in Pokalwettbewerben die Siegerinnen ermittelten, standen Irmgard Cordes und Ruth Anstipp, die krankheitsbedingt nicht anwesend war, im Blickpunkt. Die beiden Frauen gehören zu den noch lebenden Gründungsmitglieder der Abteilung. Die aktuelle Damenleiterin Marlene Jörs blickte auf die vergangenen 50 Jahre zurück. „1969 beschlossen acht junge Brockeler Frauen, dem Schützenverein beizutreten. Das waren Irmgard Cordes, Ruth Anstipp, Lotti Degen, Monika Lohmann, Waltraud Meyer, Elisabeth Nitz-Fricke, Monika Sievers und Jutta Tödter.“ Die Schützenbrüder seien jedoch nicht besonders glücklich darüber gewesen. Eine Damenleiterin habe es zunächst nicht gegeben, aber Adolf Tödter habe sich um die Abteilung gekümmert und ab Herbst 1969 trainiert. 1970 nahmen die Damen an Rundenwettkämpfen teil. 1978 wurde Lisa von Wiegen erste Damenleiterin. 1990 übernahm dieses Amt Marina Behrens, und seit 2012 leiten Marlene Jörs und ihre Stellvertreterin Hanneke Wellbrock die Sparte. Im Schützenverein sind Frauen und Männer gleichberechtigt und schießen auf die Königsscheibe. Lisa von Wiegen ging 1981 in die Geschichte des Vereins ein, weil sie als erste Schützin die Königswürden errang. „Seitdem dürfen wir uns über viele Titel und Vereinstitel freuen“, so Jörs schmunzelnd. Als ein Höhepunkt des Festes ehrte der Verband das Gründungsmitglied Irmgard Cordes für 50-jährige Mitgliedschaft. woe