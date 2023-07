Spurensuche am ehemaligen Brockeler Bahnhof

Ingo Neumann (v.l.), Lena Geidner und Kreisarchäologe Dr. Stefan Hesse gehen bei der Grabung sehr vorsichtig zu Werke. © Glaschke

Wer waren die Menschen? Detaillierte Erkundung des früheren Zwangsarbeitergrabs am alten Brockel Bahnhof läuft an. Erste Fundstücke lassen hoffen.

Brockel – Wer waren die 41 Zwangsarbeiter, die kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 in einem Güterwaggon bei Brockel ums Leben kamen und in der Erde verscharrt wurden? Ihre menschlichen Überreste wurden bereits 1964 nach Sandbostel überführt, aber dennoch ist so gut wie nichts über ihre Identität bekannt. Aufschlüsse darüber soll jetzt eine Grabung bringen, die unter der Federführung der Kreisarchäologie gestartet ist.

Und die Überraschung bei den Fachleuten war groß, als bereits nach 20 Minuten das frühere Massengrab am alten Bahnhof Brockel lokalisiert werden konnte. Dort wird nun intensiv nach Hinweisen auf persönliche Informationen gesucht. Obwohl keine menschlichen Überreste zu erwarten sind, „bleibt ein komisches Gefühl“, sagt der Kreisarchäologe Dr. Stefan Hesse aus Rotenburg. „Hier weiß man, dass Menschen vergraben waren. Und es ist noch nicht lange her. Die persönliche Betroffenheit ist größer, als etwa bei einem Fund, der sehr viel älter ist.“

Das Thema war bereits vor Jahren in den Blick gerückt. Heinz Promann, Geschichtslehrer aus Rotenburg, war damals auf das Grab in Brockel aufmerksam geworden. Auch er gehört als Helfer zum Grabungsteam. Dessen Leiter Ingo Neumann hat mit einer Bohrung festgestellt, wo genau die Grube liegt. An dieser Stelle kommt zuerst der Bagger vorsichtig zum Einsatz. Offensichtlich hatten die letzten Zeitzeugen sich nicht geirrt, als sie den Experten den vermutlichen Standort beschrieben hatten.

Pastor Christian Wietfeldt (l.) und Heinz Promann nehmen als interessierte Laien an der Grabung teil. © Glaschke, Stefanie

Vier Pfosten markieren jetzt die Ecken der Grube. Die Farbe des Bodens, den der Bagger aus der Grube holt, liefert den Beweis dafür, dass an der betreffenden Stelle gesucht werden soll. Am ersten Grabungstag wird aber nur Altmetall und ein moderner Arbeitsschuh freigelegt, Dennoch wird der Aushub akribisch gesiebt. Damit wird in der Archäologie sichergestellt, dass kein noch so kleines Detail übersehen wird. Gerade bei der Grabung in Brockel kommt es auf Kleinigkeiten an, die Hinweise auf die Identitäten der Opfer geben könnten.

Am vierten Tag der Grabung geht es schnell vorwärts, und nach etwa 100 bis 120 Zentimetern wird es spannend in der Grube. Zahlreiche Fundstücke werden gesichtet und ihre Fundstellen markiert. Sie können nicht einfach aus dem Boden genommen werden, sondern ihr Fundort wird exakt vermessen, um auch die Lage zu dokumentieren. Die Stücke werden zunächst gezählt und später ausgewertet. Die Dokumentation der Grabung wird auch an die Deutsche Kriegsgräberfürsorge und das Innenministerium übermittelt. Der Grund dafür liegt im ewigen Recht auf Totenruhe, das die Opfer der beiden Weltkriege innehaben.

Für das Grabungsteam ist schnell klar, dass ihre Funde aus zwei gänzlich verschiedenen geschichtlichen Zeitabschnitten stammen. Das Fundstück mit der Nummer 21 beispielsweise ist Teil eines Holzschuhs – so wie ihn Kriegsgefangene getragen haben. Ein Stiefel mit Gummisohle dagegen stammt eher aus einem späteren Jahr und hat mit dem Grabungsziel nichts zu tun. So liegen bald gut sichtbar Kleidungsstücke aus den 1960-er Jahren neben Stofffetzen, die eindeutig den Zwangsarbeitern zuzuordnen sind.

Einem Augenzeugen zufolge, haben örtliche Feuerwehrleute während der Umbettung der sterblichen Überreste 1964 ihre Kleidung in die Grube geworfen, die sie während der Aktion getragen haben. Der strenge Geruch soll der Grund gewesen sein. Aber die erfahrenen Archäologen haben keine Schwierigkeit, zu erkennen, was wichtig ist und was nicht. Mit einem Problem hat das Grabungsteam jedoch zu kämpfen: Grundwasser. „Wir müssen jederzeit damit rechnen, dass Wasser von unten hochdrückt. Dann müssen wir uns beeilen und die Funde sichern“, so Ingo Neumann. Sogar Baggerfahrer Andreas Martens gehört inzwischen zum Team und hat längst seinen Platz in der Fahrerkabine gegen eine Schaufel in der Grube getauscht.

Auf die Frage nach weiteren geplanten Grabungen im Landkreis weiß Hesse: „Wenn es uns möglich ist, unterstützen wir derartige Vorhaben. Allerdings muss die Kostenfrage geklärt sein. Wir gehen davon aus, dass aber keine derartigen Funde im Landkreis mehr zu erwarten sind.“ Sollte ein Bürger übrigens auf die Idee kommen, im eigenen Garten nach Überresten aus den beiden Weltkriegen zu graben, wäre das verboten. „Jede Grabung braucht eine Genehmigung“, klärt der Fachmann auf. Wird zufällig etwas entdeckt, ist die Kreisarchäologie der Ansprechpartner.