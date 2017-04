Sportleistungszentrum in Bothel: Leuchtturm oder Traumschloss?

Verbände und Politik reagieren zurückhaltend

+ Die ersten Visualisierungen von Kannenbergs geplanten Sportleistungszentrum bezeichnen es als das, was es Stand jetzt noch ist. Eine „Zukunftsvision“. - Foto: Röhrs

Bothel/Rotenburg - Von Matthias Röhrs. Träumen ist erlaubt. Das gilt auch für Lothar Kannenberg, der in diesen Tagen seine Idee eines Sportleistungszentrums in der Region vorgestellt hat. Mit dieser „Zukunftsvision“, wie er das Ganze nennt, rennt er – so ließen sich seine Worte zusammenfassen – eine ganze Reihe der viel zitierten offenen Türen ein. Vertreter aus Wirtschaft und Politik loben ihn für diese Idee vor Ort, bleiben aber verhalten. Sportverbände sind skeptisch.