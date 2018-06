Spielplatz in Worth bekommt doch noch seinen Turm

Auf der Freifläche des Spielplatzes am Neubaugebiet in Worth soll ein Spielturm aufgestellt werden. - Foto: Leeske

Hemsbünde - Der Spielplatz beim Neubaugebiet in Worth bekommt seinen Spielturm. Das ist das Ergebnis der vergangenen Sitzung des Hemsbünder Jugend-, Sport- und Kulturausschusses. Nach der Anschaffung des kostspieligen Spielgeräts war dessen Aufstellung noch unklar und musste geplant werden. Die Vertreter der WWH hatten sogar angezweifelt, dass der Turm überhaupt auf den Spielplatz passen würde.

Mittlerweile hat Bürgermeister Manfred Struck (SPD) sich rückversichert und konnte in der Sitzung bestätigen, dass der Spielturm allen Sicherheitsbestimmungen entsprechend auf den Spielplatz passen würde. Erst recht, wenn das Areal um einige Quadratmeter erweitert würde, was in naher Zukunft geplant sei.

Inzwischen hatte Struck Angebote für die fachmännische Aufstellung des neuen Geräts eingeholt. Ein Anbieter verlangt 1 909 Euro für die Baumaßnahme und ein anderer ein Vielfaches davon. Ein dritter Anbieter hatte am Tag der Sitzung allerdings noch kein Angebot abgegeben. „Wir könnten doch die Eltern ansprechen, ob sie das Gerät selbst aufbauen und das gesparte Geld in weitere Spielgeräte investieren“, schlug Carolin Muschter (WWH) vor. Struck zeigte sich für den Vorschlag offen, forderte aber: „Das muss jemand organisieren, der zu dem Spielplatz einen Bezug hat und die Eltern verbindlich nach den Eigenleistungen fragt, damit der Aufbau noch in diesem Jahr realisiert werden kann.“ Außerdem wies er darauf hin, dass für den Aufbau einer Fachfirma genügend Haushaltsmittel bereitgestellt worden waren. Daher werde eine Fachfirma beauftragt, wenn die Eigenleistungen der Eltern nicht verbindlich organisiert würden.

Außerdem wurde in der Ausschusssitzung noch über eine neue Satzung für die Kindertagesstätten der Gemeinde diskutiert, die im Sommer wegen geänderter Öffnungszeiten und der Beitragsbefreiung im Kindergarten verabschiedet werden soll. - lee