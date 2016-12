Sparkassenfiliale bald dicht

In Kirchwalsede übernehmen Automaten den Service / „Gute Infrastruktur bröckelt“

+ In der Kirchwalseder Sparkassenfiliale arbeiten ab Ende des Jahres keine Mitarbeiter mehr. - Foto: Woelki

KIrchwalsede - Die Sparkasse Rotenburg-Bremervörde schließt ihre Filiale in Kirchwalsede Ende des Jahres. Das erklärte der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Reinhard Krüger, im Beisein der Vorstandsmitglieder Stefan Kalt und Volker Eichler während der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstagabend.

Aber von Schließung wollen die Banker nichts hören. Krüger nennt den Vorgang anders: „Wir wandeln die Geschäftsstelle vor Ort in einen SB-Standort um. Die Kollegen arbeiten künftig in einem Team in Sottrum und Rotenburg.“ Das heißt, dass die Serviceautomaten stehen bleiben, das Personal aber geht.

Zu Sitzungsbeginn erklärte Bürgermeisterin Ursula Hoppe (CDU): „Ich habe bei der Kreissparkasse gelernt und weiß, wie schwierig das Geschäft ist. Aber ich befürchte, wenn eine der beiden Banken geht, wird die zweite bald folgen.“

Reinhard Krüger weiß, dass er „für dieses Thema keine stehenden Ovationen“ bekommt. Aber die Sparkasse habe sich die Entscheidung reiflich überlegt. Der Vorstandsvorsitzende schilderte: „Wir haben einen öffentlichen Auftrag. Wir müssen unsere Kosten verdienen und uns dem Markt stellen.“, so Krüger.

Noch mehr aber beschäftigt die Sparkasse etwas ganz anderes. „Die zunehmende Digitalisierung verändert das Kundenverhalten. Immer mehr Nutzer buchen oder kaufen über das Internet. Was bedeutet, dass immer weniger Kunden die Geldautomaten nutzen oder in die Geschäftsstelle gehen“, so Krüger. Einerseits sinke die Kundenfrequenz, andererseits verursache eine Geschäftsstelle Kosten, nicht nur wegen des Personals. „Wir reagieren als Bank auf eine Entwicklung. Das Geschäft ändert sich, nicht immer zum Guten. Aber wir haben Kosten durch die Gebäudeunterhaltung, der Sicherheitstechnik und der EDV“, erläuterte Krüger.

Die Sparkasse rechnet mit 15 000 bis 20 000 Euro Kosten pro Jahr für die SB-Station im Ort. „Für die nächsten zwei, drei Jahre wird sich nichts ändern. Aber natürlich werden wir dann alles genau prüfen. Wir sind auch offen für einen anderen Standort“, so Krüger.

Er betonte, dass auch der Vorstand der Bank diese Entwicklung nich gut finden würde. „Aber es gibt einen geänderten Beratungsbedarf unserer Kunden. Wir bieten Beratung von 8 bis 20 Uhr an, weil wir Mitarbeiter uns in größeren Teams konzentrieren. So bauen wir in Zeven ein zentral im Landkreis gelegenes Gebäude für 220 Mitarbeiter, um effizient und wirtschaftlich zu arbeiten. Unsere Räume in Bremervörde vermieten wir an die Polizei“, erläuterte Reinhard Krüger dem Gemeinderat.

Rolf Luttmann von der Bürgerliste Kirchwalsede resignierte: „Ich glaube nicht, dass man die Entscheidung zurückdrehen kann. Wir müssen einen Umgang mit der Technik finden.“

Hans-Jürgen Henke (CDU) stellt gar fest, dass „unsere gute Infrastruktur nun langsam bröckelt“. - woe

Von Tobias Woelki