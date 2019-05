Unternehmen stellen sich in der Wiedau-Schule vor

Bothel - Von Henning Leeske. Über die Berufsausbildung müssen die Schüler sich heutzutage immer früher und besser informieren, da es immer mehr Berufe und Ausbildungsbetriebe gibt. Deswegen hatte die Botheler Wiedau-Schule einen Projekttag für die achten Klassen mit dem Motto „Unternehmen stellen sich vor“ organisiert.

Sieben Firmen kamen in die Pausenhalle der Oberschule, um sich den Schülern zu präsentieren. Zunächst stellten sich die „Gäste“ in einem kurzen Vortrag im Gruppenraum vor und im Anschluss konnten die interessierten Schüler sich näher am Stand über die Beruf und Ausbildungen beim persönlichen Gespräch informieren. „Die Schüler sind heute schon gut vorbereitet zu uns gekommen und hatten detaillierte Fragen zum Ablauf der Ausbildung“, sagte Heiko Prigge von der Kirchwalseder Tischlerei Henke, der mit seinem Kollegen Klaus Hansemann aus Worth einen Stand zum Beruf des Tischlers hatte. Sie zeigten unter anderem einige Gesellenstücke, die ihre Auszubildenden gefertigt hatten. Die Schüler waren erstaunt, wie vielfältig der Beruf im Holzgewerbe ist, vom Bautischler mit Fenstern und Treppen bis hin zum Möbeltischler.

Ebenso vielseitig waren die Berufe der anderen teilnehmenden Unternehmen, wie Fricke Landmaschinen, die draußen im Werkstattwagen ihr Metier vorführten. Das Landhaus Wachtelhof aus Rotenburg zeigte die Berufe, die in der gehobenen Gastronomie erlernt werden können. Die Krankenpflegeschule der Diakonie klärte über Ausbildungen im Pflegebereich auf und die Firma Compi Power warb auch um die Gunst der Jugendlichen. Auf großes Interesse stieß die Sparkasse Scheeßel mit ihren Ausbildungsangeboten im Finanzbereich.

+ Tischlermeister Klaus Hansemann und Heiko Prigge (r.) erklären den Schülern die Ausbildung in der Tischlerei. © Leeske

Nach der kleinen Messe mussten die Schüler dann in der Klasse die von ihnen besuchten Unternehmen in einer Reflexion den Mitschülern vorstellen und die Ausbildungsmöglichkeiten beziehungsweise Abläufe für Bewerbungen inklusive Praktika erklären.