Schandmaul spielt Musik über das, „was das Herz höherschlagen lässt“

Hemsbünde - Wenn sich Eltern in Bothel und Hemsbünde mit ihren Kindern darüber amüsierten, wie Bernd, das Brot, im Kinderkanal mit der Folkrockband Schandmaul musizierte, wird den wenigsten Müttern und Vätern bewusst gewesen sein, dass sie in den späten 70er-Jahren eventuell noch persönlich mit dem Sänger der besagten Formation gespielt haben. Denn kaum jemand weiß, dass Thomas Lindner, 1974 in Zeven geboren, seine ersten Lebensjahre in Bothel und Hemsbünde verbracht hat.

Im Erwachsenenalter, mittlerweile in der Nähe von München lebend, rief er die Band Schandmaul ins Leben, veröffentlichte diverse erfolgreiche Tonträger. Zudem durfte Lindner, wie übrigens Helene Fischer auch, als Gastsänger beim „MTV-Unplugged“-Album „Unter Dampf, Ohne Strom“ von Unheilig mitwirken. Das Album mit ihm belegte im Dezember 2015 den zweiten Platz in den Albumcharts. Die gleiche Platzierung hatte das Schandmaul-Werk „Unendlich“ im Januar 2014 ebenfalls belegt. Das Nachfolgewerk „LeuchtFeuer“ schaffte im September 2016 gar den ersten Platz der offiziellen deutschen Albumcharts. Jetzt ist mit „Artus“ das zehnte Schandmaul-Studio-Album veröffentlicht.

Herr Lindner, haben Sie noch Erinnerungen an Bothel, Rotenburg und Hemsbünde?

Ausschließlich frühkindliche Erinnerungsbruchstücke... Ich habe tatsächlich nie in Zeven gewohnt, bin dort lediglich von meiner Mutter an Land geworfen worden. Die ersten zwei Jahre, woran ich keine Erinnerung habe, lebte ich in Bothel bei Rotenburg, dann in Hemsbünde und ab dem sechsten Lebensjahr in Stadthagen und Nienstädt bei Hannover. Dann ging es zu den Bajuwaren nach München. Obwohl, meine erste große Liebe im Kindergarten habe ich noch genau vor Augen... Ach ja, und mein erster Kontakt mit einem Klavier – es war rot – in der musikalischen Früherziehung ist durchaus präsent. Und nicht zuletzt wurde mir in Hemsbünde bereits die Illusion vom Weihnachtsmann geraubt, weil meine Mutter meinte, sie müsse den Weihnachtsmann mimen.

Im November fand in Köln das Jubiläumskonzert zum 20-jährigen Bestehen der Band statt. Von dort hätte man das neue Album „Artus“ eigentlich bereits schon mit nach Hause nehmen können sollen. Nun kam das Werk quasi ein halbes Jahr später auf den Markt. Was war passiert?

Passiert ist eigentlich gar nichts und man hätte es auch tatsächlich nicht einfach mit nach Hause nehmen können. Musikalisch war zwar alles im Kasten, hatten wir doch über den Sommer im Studio bereits alles eingespielt, aber die ganze grafische Arbeit sowie Foto-Shootings... Kurz: Das ganze Artwork hatten wir noch vor der Brust. Und nicht zuletzt musste die Scheibe ja auch noch vervielfältigt werden.

Haben die Verzögerungen etwas damit zu tun, das der typische, folkloristische Schandmaul-Sound expandierte – letztendlich waren ja mit Ronald Prent (Mix) und Darcy Proper (Mastering) Personen beteiligt, die internationalen einen hervorragenden Ruf genießen, folglich manchmal eventuell auch an Zeitnot leiden?

Wie oben schon angedeutet, war der musikalische Part fertig und es galt, „Artus“ grafisch zu gestalten. Zu der Zusammenarbeit mit Ronald Prent und Darcy Proper kam es durch unseren Produzenten Fabio Trentini, der früher schon mit denen zusammengearbeitet hat. Wir sind hochzufrieden!

Nach eigenen Geschichten auf Vorgängeralben gibt es nun die Artus-Saga mit Liedern über den „Die Tafelrunde“, „Die Insel“. Auch „Der Gral“ fehlt nicht. Welche Idee steht dahinter? Hat die Thematik über „Britenheroen“ mit dem Brexit zu tun?

Nein. Besonders heldenhaft erscheint mir der Brexit auch nicht. Im Ernst: Die Sage, die sich um „Artus“ rankt, ist eine der berühmtesten in Europa, und Namen wie Artus, Parzival und Lanzelot hat jeder schon gehört. Auch ist die Legende um den Gral ein Geheimnis, welches uns bis heute umtreibt. Es sind einfach großartige Geschichten und somit für uns ein gefundenes Fressen! Und natürlich ist die romantisierte und idealisierte Version dieser alten Zeiten à la „Herr der Ringe“ genau das, was einem das Herz höherschlagen lässt.

Neben den drei genannten Liedern erklingt aber auch der „Froschkönig“ in mittelalterlichen Klangfarben – ein völlig anderes Ressort. Oder doch nicht?

Im Prinzip eigentlich nicht. Wir sind Geschichtenerzähler – Märchenonkel. Einmal geht es überzeichnet heroisch zur Sache und einmal mit einem Augenzwinkern und dem Schalk im Nacken. „Froschkönig“ passiert, wenn man das klassische Märchen der Gebrüder Grimm mit dem „Hopp-Frosch“ von Edgar Allen Poe unter eine Decke steckt.

Sie haben das Cover selbst gezeichnet. Was ist handgemacht, was haben Computer hinzugefügt?

Der Kopf – also „Artus“ ist eine Öl-Kreide-Zeichnung. Der Rest entstand im Rechner.

Der Vorgänger „Leuchtfeuer“ stand auf der Nummer eins in den Charts, davor stand „Unendlich“ auf der zwei. Möchte man das toppen, oder sind dem Schandmaul die Hitlisten mittlerweile „egal“?

Egal, im Sinne von „Man kann es nicht beeinflussen“. Die genaue Chart-Platzierung in den oberen Rängen, ist abhängig von so vielen Faktoren. Zum Beispiel davon, welche Kollegen gerade veröffentlicht haben oder es gar gleichzeitig tun. Kämen wir am selben Tag heraus wie Rammstein, könnten wir doppelt so viele Platten verkaufen wie zu Zeiten von „Leuchtfeuer“ und würden Chart-Platz eins doch nur von weiter Ferne aus betrachten können. Wir sehen eine hohe Platzierung als großabgelegten Schulterklopfer der Fans, zeigt es doch, dass reges Interesse herrscht. Welcher Platz jetzt genau, ist tatsächlich Jacke wie Hose.