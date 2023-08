Samtgemeinde Bothel startet nach der Sommerpause einige Projekte

Für Dirk Eberle ist der Fachkräftemangel in den Rathäusern ein großes Problem. Gerade das Bauamt „ist wichtig für die Entwicklung der Samtgemeinde“. © Kreib

Rathaus-Anbau, Digitalisierung, Flüchtlinge, Mitarbeitersuche: Nach der Sommerpause stehen bei der Botheler Samtgemeindeverwaltung einige Projekte an.

Bothel – Die politische Sommerpause ist vorbei. An Arbeit und Aufgaben mangelt es in der Samtgemeinde Bothel für die kommenden Monate nicht. Bürgermeister Dirk Eberle zählt auf, was er und sein Team in den kommenden Wochen – und teils darüber hinaus – anpacken werden. Ein Problem, das ihn und viele Kollegen in den Rathäusern des Landkreises Rotenburg umtreibt: der Fachkräftemangel.

„Wir suchen händeringend vier bis fünf Leute für das Bauamt“, sagt Eberle. Die Stellen seien schon mehrfach ausgeschrieben worden, doch erfolgreiche Bewerbungen habe es nicht gegeben. „Das ist problematisch, denn die Bauleitplanung ist extrem wichtig für die Entwicklung der Kommunen.“ Eberle setzt auf den Faktor Zeit bei der Personalsuche und darauf, dass die Samtgemeindeverwaltung ein kleines und familiäres Team sei. „Das ist einigen potenziellen Bewerbern vielleicht wichtiger als der Job in einer Metropole.“

Ein weiterer Schwerpunkt, der laut Eberle „viele Ressourcen bindet“, sei die Unterbringung Geflüchteter. Das sind Menschen aus der Ukraine aber auch aus Nicht-EU-Staaten. 160 Personen sind in der Samtgemeinde zurzeit untergekommen. „Großes Lob für mein Team“, so der Bürgermeister. Von der Unterkunftssuche bis hin zu den Abrechnungen mit dem Landkreis laufe alles hervorragend. Auf zentrale Sammelunterkünfte habe die Samtgemeinde bisher verzichten können. „Das ist gut so, denn das passt nicht in unseren ländlichen Raum.“

Für den Verwaltungschef „ein dicker Brocken“, der über das Jahr hinaus für Arbeit sorgt: der Anbau des Rathauses. Die Kostenschätzungen dafür liegen bei rund 1,4 Millionen Euro. Den Bauantrag habe er vor wenigen Tagen unterschrieben, so Eberle.

Vier bis fünf Mitarbeiter für das Bauamt gesucht

Gegenwärtig herrscht im Rathaus Enge. „Es fehlt sogar an Möglichkeiten für ein Vier-Augen-Gespräch.“ Besprechungszimmer sind in Büros umgewandelt worden. Im Neubau entstehen 13 neue Büros sowie ein Multifunktionsraum, der als Besprechungs- und Trauzimmer, aber auch als Ratssaal genutzt werden kann. Wenn der Neubau fertig ist, wird das alte Rathaus saniert. „Ein schönes Arbeitsumfeld hilft nämlich bei der Personalsuche“, ist der Samtgemeindebürgermeister überzeugt.

Ein weiteres Großprojekt, dass die Verwaltung beschäftigt und wichtig für die Bürger ist: Digitalisierung. Dass fast alle Behördenvorgänge künftig online erledigt werden können, sei gesetzlich vorgeschrieben – bedeute aber viel Arbeit für die Verwaltung. „Dafür haben wir extra eine Stelle geschaffen“, sagt Eberle. Dabei müsse alles muss mit allem kompatibel sein und der Datenschutz sei auch ein Thema, „das wir nicht vernachlässigen dürfen“, betont Dirk Eberle. „Das wird uns noch einige Zeit beschäftigen.“

So wie auch andere zukunftsgerichtete Themen: Photovoltaik in der Fläche und die kommunale Wärmeplanung. Was den Bürgermeister gerade bei diesem Thema ärgert, auch wenn er es grundsätzlich wichtig findet: „Vom Bund wird das einfach zu den Gemeinden runtergereicht.“