Sause kandidiert nicht

Bothel – Die Botheler CDU verzichtet auf einen eigenen Kandidaten zur Samtgemeinde-Bürgermeisterwahl. Das erklärte Lothar Sause, der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Samtgemeinderat, auf Nachfrage. In den vergangenen Wochen hielt sich die CDU zu der Frage nämlich noch sehr bedeckt, ob sie einen Kandidaten für die Wahl des Samtgemeindebürgermeisters aufstellen wird.

In der CDU-Fraktion hatten sich Stimmen gemehrt, die Lothar Sause als Kandidaten in Spiel brachten. Auch die Kreis-CDU hätte ihn gerne als Herausforderer zum parteilosen Amtsinhaber Dirk Eberle gesehen. Doch der Brockeler Kaufmann hat jetzt endgültig abgewunken, obwohl man ihm Ambitionen nachgesagt hatte.

In den vergangenen Monaten positionierte Sause sich immer häufiger mit klaren Haltungen im Samtgemeinderat. Dem CDU-Fraktionsvorsitzenden gelang es sogar, in einer Sachfrage zur Parkplatzgestaltung am Botheler Rathaus eine Allianz mit SPD und Grünen zu schmieden. Mehrheitlich forderte der Samtgemeinderat dann die Verwaltung auf, Fördergelder für die Parkplatzneugestaltung einzuwerben. Die hatte eigentlich keinen Handlungsbedarf gesehen. Mittlerweile ist klar, dass die Maßnahme im Rahmen der Dorfentwicklung gefördert werden kann.

Samtgemeinde Bothel vor Umstrukturierung

Die CDU-Fraktion wolle gemeinsam mit allen Fraktionen des Rates eine Strukturreform in der Samtgemeinde anstoßen. „Dazu werden wir eine Menge auf den Prüfstand stellen und sehr viel verändern. Wir haben mit dem Projekt zur Analyse der Verteilung der Verwaltungsaufgaben zwischen Gemeinden und Samtgemeinde eine längst fällige Strukturreform angestoßen“, erklärt Sause. „In dieser Phase ergibt es keinen Sinn, die Führung zu wechseln. Deshalb unterstützen wir, gemeinsam mit den anderen Fraktionen, die Kandidatur von Dirk Eberle“, verdeutlicht der CDU-Politiker. Eberle habe bewiesen, dass er größere Projekte durchziehen kann. „Gemeinsam mit einem eingearbeiteten Team werden wir den Wandel vollziehen“, ist Sause dann auch überzeugt.