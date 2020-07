Richtfest an der Hemslinger Krippe

+ © Woelki Die Handwerker beim Richtspruch. © Woelki

Hemslingen – In ganz kleiner Runde wurde jetzt in Hemslingen das Richtfest des Anbaus der Kindertagesstätte an der Grundschule gefeiert. In dem Anbau richtet die Gemeinde die Krippe mit 15 Plätzen ein. Bürgermeister Henry Gerken (SPD) bedankte sich bei den Zimmerleuten und bei Klaus Blumenhage vom Rotenburger Architekturbüro Axel Zimmermann, das den Bau geplant hatte und natürlich die Bauphase begleitet. Die ersten Erdarbeiten erfolgten im März. Dann kam die Corona-Pandemie auch nach Hemslingen, sodass die angeordneten behördlichen Maßnahmen zum Eindämmen der Pandemie die Bauphase zunächst eine wenig verzögert haben. Im April und Mai kam das Projekt allerdings in Gang. „Die Außenfront der Turnhalle ist fertiggestellt, sodass nach Ende der Ferien der Sportbetrieb wieder aufgenommen werden kann“, sagt Gerken und hofft, „dass wir voraussichtlich im Januar 2021 mit dem Betrieb der Krippen starten können“.