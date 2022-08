„Regional & Nachhaltig“: Wie die alte Küche die neue wird – und Ressourcen schont

Von: Stefanie Glaschke

Teilen

Tischler-Meister Andreas Röhrs überprüft die Qualität seiner Arbeit an einem alten Tisch. „Kaum jemand hat eine umfassende Vorstellung davon, welche Möglichkeiten eine Tischlerei hat“, sagt er. © Glaschke

Es müssen nicht immer neue Möbel sein. Gerade, wer beim Umdekorieren Ressourcen schonen möchte und auf Nachhaltigkeit setzt, muss nicht ins Möbelhaus gehen, sondern zum örtlichen Tischler. Start der neuen Serie „Regional & Nachhaltig“.

Hemslingen – Auf der Suche nach einer neuen Küche stellen sich neben der anfänglichen Vorfreude oft auch Frust und Erschöpfung ein. Da sind die langen Lieferzeiten, die hohen Preise und aktuell noch die Probleme mit den Bestandteilen für die neuen E-Geräte. Spätestens nach dem dritten Beratungsgespräch in einem Küchenstudio oder Möbelhaus wird den meisten klar: „Ich muss mich von meinen Vorstellungen ganz oder teilweise verabschieden.“

Bedenkt man, dass eine Küche für viele Jahre angeschafft wird, ist das Ergebnis häufig ernüchternd. Alternativen werden gesucht – und dank des Handwerks auch gefunden. Schließlich steht auf den Schildern vieler Tischlereien auch „Möbelbau“. Gilt das auch für Küchen? Andreas Röhrs ist seit 15 Jahren mit seiner Tischlerei in Hemslingen ansässig und sagt: Ja! Zusammen mit zwei Gesellen hat sich der 55-Jährige der Aufarbeitung von Treppen und Möbeln verschrieben. „Alte Türen sehen durch neue Anstriche und moderne Gläser wieder wie neu aus“, weiß der Tischler anhand zahlreicher Beispielbilder zu berichten.

Neue Serie: Müllvermeidung ist Nachhaltigkeit Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Die meisten verstehen darunter, Rohstoffe zu verwenden, die natürlich nachwachsen. Menschen wollen ihre knappen Ressourcen nicht verschwenden. In der aktuellen Krise um das Gas ist leicht zu erkennen, dass eine Verknappung alle Lebensbereiche empfindlich einschränkt. Doch Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Thema für die Industrie. Die Verantwortung liegt auch beim Verbraucher.

Zahlreiche Möglichkeiten der Nachhaltigkeit sind noch nicht ausgeschöpft. Ein Umdenken braucht Zeit, doch der Startschuss ist bereits gefallen. Das Gebot der Stunde heißt, Müll zu vermeiden. Das hat mehrere Effekte. Einerseits wird verhindert, dass die Müllberge auf der Erde weiter anwachsen. Auf der anderen Seite wird vermieden, dass neue Produkte produziert werden. Für Herstellung und Transport werden wichtige Rohstoffe genutzt. Die Vermeidung von Müll stellt eine Schonung der Ressourcen dar.

Im Jahr 2020 entstanden nach Angaben des Statistischen Bundesamts in der Europäischen Union pro Kopf 505 Kilogramm Müll. Damit sind alle Haushaltsabfälle sowie Sondermüll und Sperrmüll erfasst. In Deutschland waren es 632 Kilogramm pro Kopf. Die Deutschen sind damit Spitzenreiter. In der Serie „Regional & Nachhaltig“ möchten wir Möglichkeiten vorstellen, noch stärker auf die Nachhaltigkeit zu achten.

Dazu freuen wir uns auch auf Tipps: Wer sich also mit Müllvermeidung befasst oder in seiner Umgebung jemanden kennt, der eine gute Idee umsetzt, kann der Redaktion gern einen Hinweis geben.

Küchen könnten durch neue Fronten und vielleicht auch eine neue Wandgestaltung über dem alten Fliesenspiegel aufgearbeitet werden. Treppen gehören seiner Meinung nach nicht auf den Müll, weil sie unansehnlich sind. Solange die Substanz stabil ist, kann man immer was machen“, ist er überzeugt. „Denn“, so Röhrs, „man muss nicht immer alles gleich wegwerfen.“

Alte Schränke beispielsweise seien häufig stabil und geräumig. Gleichzeitig seien sie nach vielen Jahren nicht mehr modern. Sie passten nicht mehr zu den Vorstellungen ihrer Besitzer. „Es ist nicht schwer, diesen Schränken ein neues Aussehen zu verleihen“, erklärt der Handwerksmeister. „Oft lassen schon neue Türen den Schrank in neuem Glanz erstrahlen. Das Holz kann entweder abgeschliffen und neu bearbeitet werden oder es werden neue Fronten eingesetzt. Das klappt auch hervorragend mit Küchen.“

Die Qualität einer hochwertigen Einbauküche sei in der Regel so gut, dass sie für ein ganzes Leben funktional blieben. E-Geräte haben eine lange Lebensdauer. Trotzdem kennen die meisten das Bedürfnis, nach einem neuen, frischen Look. Der Gang ins Küchenstudio ist nicht immer notwendig. Wenn der Korpus erhalten bleibt, können neue Fronten die alte Küche optisch verändern. Das vermeidet tatsächlich einen beachtlichen Müllberg.

Röhrs und sein Team haben bereits zahlreiche Erfahrungen mit dem Aufarbeiten gebrauchter Möbel gesammelt. „Je verrückter, desto besser“, so lautet die Devise in der Tischlerei. So gelingt es ihnen häufig, sogar individuelle und ausgefallene Sonderwünsche zu erfüllen. „Möbel von der Stange kann jeder kaufen. Das Wohngefühl ist anders, wenn die Gegenstände sich nah an den persönlichen Bedürfnissen orientieren“, ist Röhrs überzeugt. Der Holzliebhaber hat sogar sein privates Wohnhaus aus Holz selbst gebaut, nachdem ein Holzrahmen erstellt worden war.

Röhrs ist kein Einzelfall, das gesamte Gewerk versteht sich auf das Verschönern und Herstellen von Möbeln für den täglichen Gebrauch. Heißt das, dass er sich vor Aufträgen kaum retten kann? „Leider sind Aufträge dieser Art eher selten“, bedauert er. „Vielen Bürgerinnen und Bürgern ist die Möglichkeit der hochwertigen Aufarbeitung von Möbeln nicht bekannt. Sie sehen das Tischlergewerk eher als Handwerk am Bau, weniger als Partner für Renovierungen. Kaum jemand hat eine umfassende Vorstellung davon, welche Möglichkeiten eine Tischlerei hat.“ Neben Fenstern und Türen gehört der Möbelbau zum Angebot der meisten Betriebe. Er gerät ins Schwärmen. „Der Rohstoff, mit dem wir arbeiten, ist nachhaltig, individuell und er strahlt Wärme aus. Holz ist lebendig, anders als Kunststoff. Außerdem ist Holz langlebig, es wird bei Bedarf immer wieder umgestaltet und verändert.“

Wie kommt diese Chance auf ein nachhaltiges Handeln im privaten Bereich zum Verbraucher? Röhrs hat einen Tipp parat: „Der beste Weg ist, ein paar Fotos von dem alten Möbelstück zu machen. Mit ihrer Hilfe verschaffen sich die Handwerker einen ersten Eindruck. Ein kurzes Telefonat im Vorfeld klärt ab, wann der beste Zeitpunkt dafür ist. Aus den Vorstellungen der Besitzer und den technischen Möglichkeiten werden die Fachleute Vorschläge unterbreiten.“

Wahrscheinlich sollte man keine Wunder erwarten, aber in den meisten Fällen eignen sich die vorhandenen Möbel wohl für eine Aufarbeitung. Die Kosten dürften häufig unter denen für die Anschaffung hochwertiger Möbel liegen. Die Aufarbeitung alter Holzmöbel spart damit nicht nur Müll, sondern oft auch Geld. In Zeiten, in denen Lieferketten nicht zuverlässig funktionieren, könnte die alte Küche häufig schneller umgebaut sein als eine neue geliefert. Es lohnt sich also, nicht nur ins Möbelhaus, sondern auch in die Tischlerei vor Ort zu gehen, wenn frischer Wind für die eigenen vier Wände auf dem Plan steht.