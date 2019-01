Verwaltung der Samtgemeinde Bothel setzt auf Software „ProDoppik“

Bothel - Von Henning Leeske. Wer kennt das nicht? Die Apps auf dem Smartphone oder die Programme auf dem Computer müssen aktualisiert werden, um weiterhin zuverlässig funktionieren zu können. Ganz so ergeht es auch den EDV-Systemen der öffentlichen Verwaltung. Ein ständiger Support aus der Softwareschmiede ist notwendig, da es sich hier häufig um besonders sensible Daten handelt. Auch bei der Samtgemeinde Bothel steht ein großes Update bevor.

Für die Inventarisierungssoftware „Kai“ (steht für: „Kann alles inventarisieren“), die die Kämmerei der Samtgemeinde bisher für die Buchhaltung und zur Kostenkontrolle nutzte, wird ab 2022 die Wartung seitens der Programmierer eingestellt. „Dann wird für ,Kai‘ nichts mehr eingepflegt“, informiert Kämmerer Michael Fehlig, wodurch das System irgendwann zwangsläufig zum Stehen kommen würde. Deswegen wird die Verwaltung in Bothel schon ab Februar die neue Software „ProDoppik“ installieren, wozu derzeit die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen.

Der Termin für den Wechsel ist auf Mitte des Monats fixiert. Kostenpunkt für diese Modernisierung sind 45 000 Euro, die schon im Haushalt des Jahres 2019 einkalkuliert wurden. Die Beiträge für das alte System fallen entsprechend auch früher aus dem Kostenplan.

Im Nordkreis und in Scheeßel hätte sich das neue Programm bereits bewährt, so Fehlig, und „ProDoppik“ habe auch einige Zusatzfunktionen, die eine effizientere Arbeit in der Kämmerei ermöglichen. „Warum sollen wir das Rad neu erfinden?“, meint Fehlig, der auf die Erfahrungen der benachbarten Kommunen zurückgreifen möchte. Zum einen gäbe es einen automatischen Austausch von Steuerdaten und zum anderen etabliere man eine direkte Anbindung an das Dokumentenerfassungssystem. „Ein aufwendiges Scannen ist dann nicht mehr notwendig“, zeigt er sich optimistisch. Auch eine digitale Verbuchung der Papierrechnungen sei möglich und reduziere zudem den Papierkram in der Verwaltung. Die Mitarbeiter würden dann auch umfassend geschult, und bereits der neue Haushalt für 2020 soll im „ProDoppik“ geplant werden.

Außerdem sei das neue System eine Verbesserung für die Finanzplanung nach der neuen Doppik, die die Gemeinden seit einigen Jahren anwenden sollen. Hierbei werden beispielsweise Abschreibungen der langlebigen Werte berücksichtigt, die nun auch leichter erfasst werden können, weil die Aufwände anhand der Rechnungen digital vorlägen.

Übrigens: Auch andere Kommunen aus dem Landkreis stünden nun vor dieser wegweisenden Veränderung in ihren Kämmereien. Dadurch könne der Erfahrungsaustausch in der Region weiter intensiviert werden, da dieses neue Programm wohl dort auch der Favorit sei. Daher sei dieser Schritt für Bothel zu diesem Zeitpunkt genau der richtige, denn wenn das Enddatum von „Kai“ immer näher rückt, werde es auch immer schwieriger, fachkundige Programmierer für eine fristgerechte Implementierung zu finden. „Die Spezialisten für kommunale Finanzsoftware sind sehr spärlich gesät, da wir aber glücklicherweise schon früh dran sind, haben wir bereits einen Termin mit den Profis“, so der Kämmerer. Erfahrungsgemäß baue sich mit dem Ende des Supports für ein System sozusagen ein Stau für Neuinstallationen auf, wodurch einige Kommunen dann viel Wartezeit in Kauf nehmen müssten.

„Diese Anschaffung ist jetzt unbedingt notwendig und absolut zukunftsweisend, auch wenn die Kosten natürlich beträchtlich sind. Länger abzuwarten könnte nämlich noch höhere Kosten verursachen“, sagt Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle.