Radwegebau verzögert sich

Kirchwalsede - Von Henning Leeske. Selbst der Radwegebau von Kirchwalsede nach Lüdingen verzögert sich wegen der Corona-Krise aktuell um ungefähr drei Wochen. Zwei Unwägbarkeiten sorgten für zeitweiligen Stillstand auf der großen Baustelle zwischen Kirchwalsede und Wittorf. Einerseits verhinderte der starke Niederschlag zuletzt die Bearbeitung der Übergangsbereiche zwischen Radweg und Ackerflächen. Andererseits mussten einige Bauarbeiter wegen der Kindergartenschließung ihren Nachwuchs zuhause betreuen und konnten somit nicht auf die Baustelle. Dementsprechend standen die Maschinen und Fahrzeuge einige Wochen lang still. Jetzt hat die Kreisverwaltung aber die gute Nachricht überbracht, dass es weitergeht. „Der Bauunternehmer ist ab sofort wieder mit einer Kolonne auf der Baustelle tätig“, sagte Dittmar Hasselhof vom Amt für Wasserwirtschaft und Straßenbau.

Es gelte laut Hasselhof, die Beeinträchtigung der Ackerflächen so gering wie möglich zu halten, weswegen nicht auf einem durchnässten Feld mit dem schweren Baugerät gearbeitet werden dürfe. „In den Übergangsbereichen lagerte Boden und durfte nicht mit schweren Maschinen befahren werden. In dem Bereich wird seit Donnerstag dieser Woche wieder gearbeitet“, erläuterte die Pressesprecherin des Landkreises, Christine Huchzermeier. Ziel sei es sowieso, die Zufahrten zu den Feldern, die es vor dem Radweg gab, auch wieder genauso zu gewährleisten und somit die Beeinträchtigungen für die Landwirtschaft durch die neue Infrastruktur so gering wie möglich zu halten.

„In Lüdingen fehlt es der Baufirma tatsächlich noch an Personal, da viele Mitarbeiter aufgrund von Kinderbetreuungen nur zeitweise zur Verfügung stehen. Außerdem wurde eine komplette Kolonne wegen eines Corona-Verdachtsfalles von der Baufirma für zwei Wochen in häusliche Quarantäne geschickt“, nahm Huchzermeier Stellung zur Coronaproblematik.

In Lüdingen werde im Zuge der Baumaßnahme auch ein neuer Gehweg installiert und erfordere entsprechend mehr Aufwand als ein einfacher Radweg. „Der Zeitplan sieht als Beginn der Pflasterarbeiten in Lüdingen den 6. April 2020 vor. Die Arbeiten dort werden voraussichtlich ungefähr acht bis zehn Wochen andauern“, so Huchzermeier.

Weitere größere Bauabschnitte sind noch beispielsweise die Brücken über den Hasselbach und den Federlohmühlenbach, die auch zum Bauvorhaben gehören. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten im Laufe des Jahres gelten auf der Strecke Geschwindigkeitsreduzierungen, die dringend aus Sicherheitsgründen eingehalten werden sollten.