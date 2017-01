Qualität ohne Vorlaufzeit

Brockel - Von Inken Quebe. Die Brockeler Kirche ist erneut Schauplatz eines klassischen Konzertes: Am Sonntag, 26. Februar, kommen ab 16 Uhr Lieder und Arien aus Oper, Operette und Musical zu Gehör. Die Organisatoren aus der Kirchengemeinde Brockel erhoffen sich viele Zuschauer, denn schließlich ist mit Marie-Christine Haase eine Sopranistin zu Gast, die es aus dem Landkreis Rotenburg an das Staatstheater in Mainz geschafft hat.

Mit im Gepäck hat Marie-Christine Haase – die in Mainz den Beinamen „Nachtigall des Nordens“ erhalten hat – Brett Carter. Der Bariton-Sänger ist ebenfalls am Staatstheater in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt engagiert, kommt aber ursprünglich aus Australien. „Wir wollten schon immer mal etwas zusammen machen“, sagt Haase erfreut darüber, dass das nun endlich mal klappt. Und das in der norddeutschen Provinz, ihrer Heimat – zumindest fast, sie kommt aus Vorwerk in der Samtgemeinde Tarmstedt. „Er weiß aber noch gar nicht, wie klein es hier ist“, sagt Haase und lacht. Für beide ist es inzwischen die dritte Spielzeit am Staatstheater in Mainz. Darüber hinaus hat Haase auch ein Engagement am Osnabrücker Theater.

Damit ist die Liste jener, die sich am Programm beteiligen, aber noch nicht komplett. Denn auch Naoko Kloß-Marutani aus Bremen ist am 26. Februar in der Heilig-Kreuz-Kirche zu Brockel mit dabei. Und das sogar an einem echten Klavier, bereitgestellt von der Kreismusikschule Rotenburg. „Sie ist meine Stamm-Pianistin, wenn ich im Norden bin“, erzählt die Sopranistin. Erst in der vergangenen Woche haben sich die beiden Frauen zum ersten Mal getroffen, um über das Konzert in Brockel zu sprechen – ohne Proben.

Umrahmt werden soll das ganze vom Trio Traummusik, bei dem neben Jennifer Peters (Harfe) und Peter Nijenhof (Querflöte) auch der Rotenburger Gitarrist Tilmann Purrucker mitwirkt. „Das passt sehr gut, denn ich bin auch ein Kind der Rotenburger Kreismusikschule“, sagt sie. Purrucker ist Leiter der Musikschule und rechnet fest damit, dass bei dem Konzert in Brockel auch viele heimische Trio-Traummusik-Anhänger in der Brockeler Kirche sitzen: „Wir haben eine kleine Fangemeinschaft im Rotenburger Bereich. Die schlägt bestimmt auf.“

Die sechs Musiker – Purrucker nennt es „eine superspannende Konstellation“ – möchten an diesem Nachmittag auch gemeinsam Programmteile gestalten. Wie das aussehen könnte und was solo und im Duett zu Gehör kommt, wollen aber weder Haase noch Purrucker verraten. Zumindest gebe es bisher keine Arrangements für derartige Zusammensetzungen: Klavier, Harfe, Gitarre, Querflöte und dazu noch Gesang. „Das Programm ist noch streng geheim“, sagt Haase. „Aber es gibt etwas fürs Herz“, ergänzt Purrucker. Trotzdem versprechen beide, dass Qualität geboten wird.

Es soll also eine Überraschung bleiben, was sich die Beteiligten in den vergangenen zwei Monaten so überlegt haben – denn erst seitdem steht der Termin überhaupt fest. „Wir hatten sehr wenig Vorlaufzeit“, gibt Haase zu. Das Konzert ist für sie eine Möglichkeit, mal etwas anderes auszuprobieren, zum Beispiel Arien, die sie sonst nicht singt. Und mit Carter hat sie einen Kollegen an ihrer Seite – vielleicht singen sie ein Liebesduett, kündigt Haase an. Fest steht zumindest: „Wir machen auch etwas, bei dem alle zusammen beteiligt sind. Es harmoniert einfach gut.“

Damit das Konzert überhaupt zustande kommen konnte, haben sich einige Geldgeber beteiligt. Als Hauptsponsor ist die Sparkasse Scheeßel im Boot, die die Veranstaltung mit ihrer Lotterie „Sparen und Gewinnen“ unterstützt. „Wir sind dankbar, wenn auch mal etwas Kulturelles außerhalb von Scheeßel stattfindet, das wir unterstützen können“, sagt Rainer Bassen, Leiter der Marketingabteilung der Sparkasse. Es sei besonders schön, dass so eine Veranstaltung durch viel ehrenamtliches Engagement entsteht.

Apropos: Jetzt können die Organisatoren um Alfred Hoffmann, der das Ganze mit dem Brockeler Kirchenvorstand auf die Beine gestellt hat, verkünden, dass auch die Karten erhältlich sind. Wer das Konzert besuchen möchte, kann sich ein Ticket im Vorverkauf zum Preis von 15 Euro holen. Diese gibt es bei der Sparkasse Scheeßel und in der Gärtnerei Jörs (Kirchstraße 5 in Brockel). Außerdem ist es möglich, bei Alfred Hoffmann selbst Plätze zu reservieren, dafür ist er unter der Telefonnummer 04266/8494 zu erreichen. An der Tageskasse kosten die Tickets 20 Euro.