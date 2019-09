Probleme an Bankterminals

Bothel - Von Tobias Woelki. Die Digitalisierung erleichtert auf vielfältige Weise die Arbeitswelt enorm, aber sie bringt nicht nur Vorteile. Das findet zumindest der Seniorenbeirat der Samtgemeinde Bothel. Als Beispiel nannte der Vorsitzende Werner Thies die Automaten der Sparkassen und Volksbanken, die von älteren Menschen oft nur mit viel Mühe bedient werden könnten.

„Immer mehr schwindet die Präsenz der Banken aus der Fläche“, stellt Theis fest. „Ebenso wie in Kirchwalsede haben die Banken auch in anderen Ortschaften eine kundenfreundliche Filiale mit netten Servicemitarbeitern in eine Automatenfiliale umgewandelt. Das bereitet uns Senioren große Probleme“, so Thies.

Besonders die unterschiedlichen Systeme an Überweisungs-Terminals stellten für Senioren mit gesundheitlichen Einschränkungen enorme Hürden dar. „Früher haben Senioren zuhause die Überweisung auf Papier in Ruhe ausgefüllt und dem Servicemitarbeiter in der Bank überreicht. Heute stehen Ältere vor dem Überweisungsautomaten und geraten spontan in Stresssituationen beim Bedienen des Automaten, wenn hinter ihnen weitere Bankkunden ebenfalls eine Überweisung tätigen wollen und schon ein bisschen drängeln“, so Thies.

Besonders bei Menschen mit Sehproblemen oder mit zitterigen Händen sei das Bedienen der Automaten sehr problematisch. „Es ist ganz klar, dass es immer wieder vorkommt, dass Überweisung fehlerhaft ausgefüllt werden.“

Der Kirchwalseder stellt auch klare Forderungen: „Wir vom Seniorenbeirat wünschen uns eine einheitliche und vor allem einfachere, seniorengerechtere Bedienung der Überweisungsterminals. Am besten wäre ein System, dass den ausgefüllten Überweisungsträger einfach einscannt und dann verarbeitet. Das könnten die Senioren sicherlich alle akzeptieren.“

Werner Thies wurde während der Sitzung in seiner Position als Vorsitzender des Seniorenbeirats wiedergewählt. Er wird von Ingrid Villmow und Hans Joachim Schoft vertreten. Im Vorstand ist ebenfalls Ernst Schlicht dabei. Horst Geiger als Kassenwart und Herbert Ludewig als Schriftführer schieden aber aus ihren Ämtern aus, sodass diese. Positionen zunächst vakant sind.