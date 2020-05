Preisverfall in vielen Bereich der Landwirtschaft

Betrieben fehlen zeitweise Abnehmer für ihre Produkte / Direktvertrieb als Lösungsidee

+ Einige Betriebe haben einen Direktvertrieb gestartet, erklärt der Landvolk-Vorsitzende Christian Intemann.

Bothel – Die Corona-Pandemie hat die Wirtschaft in vielen Bereichen beeinflusst. Auch die Landwirtschaft spürt die Maßnahmen und die Folgen davon, allerdings in unterschiedlichem Maß, erklärt Christian Intemann, Vorsitzende des Landvolkverbandes Rotenburg-Verden. Ein Beispiel, das die Branche zu Beginn der Krise beschäftigt hat, sei der Spargelanbau. „Da die Bundesregierung anfangs ein Einreisestopp verhängte, fanden die Spargelanbauer keine Erntehelfer. Das war ein großes Problem, weil gerade in der Zeit der Spargel erntereif war“, erinnert der Botheler Landwirt. Auf einmal fehlten die erfahrenen Erntehelfer aus Rumänien, Bulgarien oder Polen, die seit Jahren bei der Spargelernte die Betriebe unterstützen. Die Erntehelfer konnten dann doch noch einreisen. Aber auch andere Menschen boten vielerorts Unterstützung an. „In dieser schwierigen Phase haben sich zahlreiche Arbeitnehmer, die sich in Kurzarbeit befanden, freiwillig bei den Höfen gemeldet. Jede helfende Hand ist willkommen gewesen“, so Intemann. Schließlich seien nicht alle Erntehelfer, die normalerweise auf den Höfen arbeiten, in diesem Jahr hergekommen. „Die Auflagen in Polen haben viele Polen davon abgehalten nach Deutschland zur Spargelernte zu kommen, weil jeder, der wieder zurückkehrt, erst einmal in 14-tägige Quarantäne kommt. Das hat viele abgeschreckt“, sagt der Landvolk-Vorsitzende.