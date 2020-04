Plötzlich sind die Eichen weg

Worth - Von Jens Wieters. 32 Baumstubben gucken in der Nähe der Rodau in der Feldmark bei Worth aus der Erde. Stubben, auf denen ihres Umfangs nach zu urteilen einmal dicke Eichenbäume gestanden haben. Aber die gibt es nicht mehr. „Und das geht nicht so ohne Weiteres“, sagt Manfred Radtke von der Rotenburger Ortsgruppe des Umweltschutzverbands BUND.

Seiner Meinung nach hätte die Gemeinde Hemsbünde als Eigentümer des Seitenstreifens am Weg zur Rodaubrücke vor der Fällung eine „artenschutzrechtliche Prüfung“ veranlassen müssen, „was sie hoffentlich auch getan“ habe. „Und genau dieses Ergebnis würden wir gerne einsehen“, fordert der Rotenburger.

Bei diesen Gehölzen bestehe laut Radtke nämlich immer die Möglichkeit, dass sich dort Lebensräume für Fledermäuse oder andere Tierarten befinden. „Nach Paragraf 39 des Bundesnaturschutzgesetzes ist es verboten, Lebensstätten wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören“, teilt der Vorsitzende der BUND-Ortsgruppe mit.

Er gehe zunächst aber davon aus, dass auch die Gemeinde Hemsbünde davon wisse und eine entsprechende Prüfung unternommen habe, um nicht gegen naturschutzrechtliche Bestimmungen verstoßen zu haben. „Und vor der Fällung hat die Gemeinde sicherlich auch ein Baumgutachten erstellt, das wir ebenfalls gerne zur Einsicht hätten“, fordert Radtke.

„Aber das ist mir am Sonntag von Bürgermeister Manfred Struck verweigert worden“, heißt es in einer E-Mail, die der Rotenburger auch an das Naturschutzamt des Landkreises gesendet hat. „Denn nach dem Niedersächsischen Umweltinformationsgesetz und dem Umweltinformationsgesetz des Bundes hat jedermann Anspruch auf freien Zugang zu Umweltinformationen, die bei einer Behörde vorliegen, ohne ein rechtliches Interesse darlegen zu müssen“, begründet Radtke.

Umweltinformationen seien alle Daten über den Zustand von Umweltbestandteilen wie zum Beispiel Luft, Boden, Wasser, Lebensräume oder Artenvielfalt. Ebenso Maßnahmen oder Tätigkeiten, die sich auf Umweltbestandteile auswirken oder auswirken könnten.

Da die Gemeinde Hemsbünde die Fällung der Bäume in Auftrag gegeben habe, habe sie sich sicher als Auftraggeber abgesichert und das Ergebnis der vorangegangenen Prüfung bestimmt schriftlich festgehalten.

„Bei beiden Gutachten handelt es sich um Umweltinformationen im Sinne des Gesetzes. Wir beantragen daher die Übersendung der Gutachten. Da diese üblicherweise als PDF-Datei vorliegen, bitten wir um Zusendung per Mail“, so Radtke weiter.

Hemsbündes Bürgermeister Manfred Struck (SPD) will sich zu diesem Thema „zurzeit nicht äußern, da mir offiziell noch kein entsprechendes Schreiben vom BUND vorliegt. Also kann ich auch nichts dazu sagen“. Er verspricht aber, den Sachverhalt aufzuklären, wenn er die Forderung des BUND schwarz auf weiß vorliegen habe. „Und genau das habe ich Manfred Radtke am Sonntag auch am Telefon gesagt. Erst die schriftliche Anfrage, dann die Erklärung. Nur einfach so am Telefon geht es nicht“, winkt Struck ab.

Der BUND-Vorsitzende Radtke geht aber noch weiter, denn vom Amt für Naturschutz möchte er wissen, was es mit der großen Eiche auf sich habe, die gefällt worden sei, obwohl sie nur vier Meter von der Rodau entfernt gestanden habe. „Der Baum befand sich im Bereich des Landschaftsschutzgebietes. Nach der Verordnung ist es verboten, Büsche und Bäume zu entfernen. Darum meine Frage: Hat es für die Fällung eine Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde gegeben?“, so Radtke, der nach seinen Angaben auch den für Hemsbünde zuständige Landschaftswart beteiligt hat.

„Der BUND Rotenburg geht davon aus, dass die Gemeinde Hemsbünde die gesetzlichen Vorschriften des Informationsgesetzes beachten wird. Für den Fall, dass dem nicht so sein sollte und weitere Schritte erforderlich werden, weisen wir darauf hin, dass dieser Antrag auch im Namen des Landesverbandes Niedersachsen des BUND erfolgt“, schließt Radtke. Und so ganz nebenbei, so vermutet Radtke, dürfte es die Einwohner der Gemeinde Hemsbünde auch sicherlich interessieren, was mit dem Erlös des Holzes geschieht. „Denn Eiche ist richtig teuer.“