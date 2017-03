Pflege zu Hause: Individuelle Beratung ist unbedingt nötig

Bothel - Von Henning Leeske. „Einen alten Baum verpflanzt man nicht“, heißt es umgangssprachlich. In diesem kurzen Satz mit Blick auf die starke Verwurzelung vor Ort steckt doch so einiges an Wünschen und Ängsten, die ein Mensch mit zunehmenden Alter in seinem Hinterstübchen so trägt. „Was wird erst, wenn ich nicht mehr alles schaffe und sogar Pflege brauche?“, denken viele. Denn jeder möchte am liebsten zu Hause bleiben und in den eigenen vier Wänden gepflegt werden.

Daher stand bei der jüngsten Sitzung des Seniorbeirates Bothel die Aufklärung über das neue Pflegestärkungsgesetz im Fokus. Dazu wurde die Expertin Astrid Schwarze-Bruns von der AOK Rotenburg eingeladen.

Seit 1995 gebe es nun Leistungen aus der Pflegeversicherung auch für die häusliche Pflege. „Ich habe Hochachtung vor den Leistungen, die in der Pflege zu Hause vollbracht werden“, sagte Schwarze-Bruns und schilderte die jeweiligen Leistungen im Detail. Prinzipiell gebe es zwei Kategorien, die nach einer Begutachtung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen zugesprochen würden. Sachleistungen seien für die Bezahlung von ambulanten Pflegediensten vorgesehen und das Pflegegeld sei eine finanzielle Anerkennung der Pflege von nicht erwerbsmäßig pflegenden Angehörigen oder Bekannten. Eine Kombination der beiden Leistungen sei auch möglich und werde mit einem prozentualen Schlüssel dann aufgeteilt. Anspruchsberechtigt sind Pflegebedürftige in den Graden von zwei bis fünf und es werden von 316 Euro beim Grad zwei bis 901 Euro für Grad fünf für das Pflegegeld ausgezahlt.

„Das Pflegegeld gilt übrigens nicht als Einkommen und muss daher auch nicht versteuert werden. Für die Sachleistungen stehen je nach Grad 689 Euro bis 1995 monatlich zur Verfügung“, erläutert die Expertin.

Sollten pflegegerechte Umbaumaßnahmen in der Wohnung nötig sein, stünden Zuschüsse für Wohnraumanpassung bereit. Beispiel hierfür wären Türverbreitungen und Umbau des Badezimmers, wofür insgesamt 4 000 Euro pro Maßnahme oder 16 000 für Wohnungen mit mehreren Bewohnern ausgeschüttet werden können.

Sollte das mit Pflegegeld bedachte Personal einmal nicht zur Verfügung stehen, werde anhand der Verhinderungspflege pro Jahr maximal 1 612 Euro aufgewendet, um anderweitige Pfleger zu finanzieren. Allerdings sollte das keinen längeren Zeitraum als sechs Wochen im Jahr umfassen. Wenn es zur Kurzzeitpflege in einer entsprechende Betreuungseinrichtung kommen sollte, erhöhe sich dieser Betrag um weitere 1612 Euro im Jahr. Dies könne durch Verschlimmerung der Pflegebedürftigkeit der Fall sein oder einfach deswegen, weil die Pfleger auch einmal Urlaub brauchen, um neue Kraft zu schöpfen.

Ganz wichtig sei für die Angehörigen das Unterstützungsgeld, um einen plötzlichen Pflegefall zu organisieren. Einmalig werden maximal für zehn Tage 90 Prozent des Nettoeinkommens gezahlt, um sich von der Arbeit freistellen zu lassen. „Um die Ansprüche und individuelle Pflegebedürftigkeit zu prüfen, ist eine umfassende Beratung durch einen Pflegefachkraft der Krankenversicherung unerlässlich. Denn Leistungsbeginn ist auch frühestens der Monat, in dem der Antrag bei der Krankenkasse gestellt wurde“, erläuterte Schwarze-Bruns.