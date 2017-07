„Wildes Blech“ konzertiert beim traditionsreichen „Erntefest All Over“

Mit Saxofonen und Trompeten

+ Die Sottrumer Gruppe „Wildes Blech“ ist ganz schön groß geworden, die Bläsergruppe wird angeleitet von Ben Faber (l.) und Ralf Linders.

Söhlingen - Jährlich lädt am ersten Freitag im September das lauteste Erntefest der Region zum Tanz ein. Seit 1996 bietet das „Erntefest All Over“ („E:A:O“) im Festzelt am Söhlinger Schützenhaus feinste Livemusik von Indie und Alternative, über Rock und Hardcore bis Punk und Metal. „Wildes Blech“ machen seit einem Jahr gemeinsame Sache. Das 30-köpfige Musikprojekt um Ben Faber und Ralf Linders eröffnet am 1. September das zweite Jahr in Folge – etwas, das bisher nur Maintain und Miasma schafften. Im Gespräch erzählt Faber vom bevorstehenden Auftritt.