Hemslingen feiert 80 Jahre Bruchwiesenbad bei bestem Frühsommerwetter

Hemslingen - Hemslingen hat gefeiert: Kinder planschten im Wasser, Erwachsene plauschten am Beckenrand, andere baggerten und pritschten beim Beachvolleyballturnier. Doch im Mittelpunkt stand am Samstag: das Freibad.

Aus Anlass des 80-jährigen Bestehens des Bruchwiesenbades hatte die Gemeinde zum großen Jubiläumsfest im Wonne-Monat Mai in Hemslingens größter „Badewanne“ eingeladen. Und die Bürgerschaft strömte ins Bad.

Bürgermeister Henry Gerken erklärte: „Unser Bad entstand 1938 auf Initiative von Adolf Eckhoff und Hermann Steinmeier. Damals brachten Landwirte Holz bei und bauten damit ein 20 mal 50 Meter großes Becken.“ Pumpen hätten das Wasser aus dem nahe gelegenen Bruchwiesenbach ins Becken gefördert.

Und weiter: „Bademeister wie Willi Leinecker oder Manfred Schmidt und jetzt Ralf Buchholz prägten und prägen das Bad.“ Mitorganisatorin Sibylle Wulff, gekleidet im Badeanzug aus den 30er-Jahren mit Strohhut, strahlte: „Ich bin total begeistert, wie toll unser Tag angenommen wird. Es läuft super. Genau, wie wir uns das Organisatoren erhofft haben.“

Sogar eine Zeitzeugin, die vor acht Jahrzehnten die Baderöffnung miterlebte, erschien. „Als Siebenjährige habe ich gesehen, wie das Bad gebaut und eingeweiht wurde“, berichtete Lore Lippe.

Bruchwiesenbad in Hemslingen feiert Jubiläum Zum 80-jährigen Bestehen des Bruchwiesenbades hatte die Gemeinde am Samstagnachmittag zum großen Jubiläumsfest eingeladen. © Woelki

Auch wenn sie sich nicht mehr an alles erinnern kann, eines wisse sie genau: „Das Wasser kam aus dem Bruchwiesenbach. Damals war das Wasser glasklar.“ Und ihr Mann Fritz Lippe merkte an: „Im Bruchwiesenbach lebten Forellen und Aale, was für eine gute Wasserqualität sprach.“ Er erinnerte sich: „Um 1948 verschwand das Holz. Dann verwendete man festes Material zum Bau des Beckens.“

woe