Party zum runden Geburtstag

Open-Air-Disco in Brockel am Samstag

+ Dennis Schlifelner steht auch am Samstag bei der Disco wieder an den Reglern. - Foto: Woelki

Brockel - Wo ist die Musik super und wo trifft man eine Menge netter Leute? Na klar, bei der Open-Air-Disco in Brockel. Inzwischen ist die Party im Schützenholz eine Kultveranstaltung. Am Samstag, 29. Juli, ist es soweit. Und dieses Mal dürfen sich die Gäste auf einen runden Geburtstag freuen, denn der Schützenverein Brockel und Festwirt Jürgen Behrens aus Westerholz feiern bereits die 30. Open-Air-Disco. Los geht es um 21 Uhr. Für beste Musik und fantastische Lichteffekte ist gesorgt. Pausenlos wird Musik vom Feinsten bis in die frühen Morgenstunden aufgelegt. Das garantieren die ProSound-DJs Uwe Badenhop und Dennis Schlifelner. „Es wird diesmal mehr Technik geboten. Es werden Musikvideos auf LCD-Bildschirme präsentiert. Die Bäume werden illuminiert. Und natürlich gibt es neue Lichteffekte“, kündigt Christian Kregel an. Um das Warten an den Kassen zu verkürzen, hat der Veranstalter drei Kassen und eine Kasse für Jugendliche geöffnet. Security-Personal kümmert sich um die Sicherheit. Natürlich gibt es wieder eine große Auswahl an Imbissangeboten. Die Musikmacher spielen für alle von 16 bis 66 Jahre Musik der 80er, 90er und 2000er Jahre bis zu den aktuellen Charts, natürlich auch jeden Partykracher rauf und runter. - woe