Party bis zum Morgengrauen

Schützenverein lädt zur großen Open-Air-Disco im Schützenholz in Brockel

+ Viele gut gelaunte Feierwillige finden sich in Brockel zur langen Partynacht zusammen. Foto: FÖLMER

Brockel – Es ist die größte Open-Air-Musikveranstaltung der Samtgemeinde Bothel, die am Samstag bereits in die 32. Auflage geht. Etwa 3 000 Besucher feiern jedes Jahr „unter freiem Himmel“ unter den Eichen im Schützenholz, wenn der Schützenverein Brockel und Festwirt Jürgen Behrens aus Westerholz zur Party mit bester Musik bis in die frühen Morgenstunden einladen. Ab 21 Uhr ist Einlass für die Feierwilligen, von denen die letzten oft erst gegen 6 Uhr am nächsten Morgen den Heimweg antreten.