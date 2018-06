Optische Täuschung gegen rasende Autofahrer

Hemsbünder Wegeausschuss will Gitterzäune nach skandinavischem Muster

+ Der Ortseingang in Hastedt aus Richtung Bothel wird zur Teststrecke für die Verkehrsberuhigung.

Hemsbünde - Von Henning Leeske. Optische Eindrücke sollen Autofahrer zum langsameren Fahren animieren. Ob das tatsächlich so ist, bleibt auch unter Fachleuten umstritten. Auf jeden Fall wollen die Hemsbünder Kommunalpolitiker nun mit dem Gemeindeverbindungsweg von Bothel nach Hastedt den Versuch starten, mit optischen Verengungen am Ortseingang in Hastedt die Geschwindigkeit des starken Transitverkehrs in Richtung Bundesstraße zu drosseln.