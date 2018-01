Oberschüler kreieren das „Bothelbrot“

Nein, dieses Brot ist nicht verschimmelt, sondern eine Kreation von Siebtklässlern der Wiedau-Schule Bothel. Matthias Punkeich, Lehramtsanwärter an der Oberschule, hat im Wirtschaftsunterricht nach einer theoretischen Einführung zur Planung von Beschaffung, Produktion und Absatz mit der Klasse 7.3 die Theorie in die Praxis umgesetzt. Als nächstes planen die Schüler die Vermarktung ihres Produktes „Bothelbrot“. Der Verkauf soll in der Pausenhalle der Schule stattfinden, um den Erlös an „Brot für die Welt“ zu spenden. „Die Schüler haben sehr engagiert, kreativ und begeistert an dem Projekt teilgenommen“, freut sich Punkeich.