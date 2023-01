„Kalt ist kalt“: Neujahrsschwimmen im Bullensee verzeichnet Rekorde

Von: Ulla Heyne

105 Schwimmer stürzen sich am Neujahrstag in den Bullensee. © Heyne

Erstmals seit 2020 ging es am Sonntag wieder zum Neujahrsschwimmen in den Bullensee. Die Kultveranstaltung knackte dabei den Teilnehmer- sowie den Zuschauerrekord.

Kirchwalsede – Top oder Flop – das waren laut Organisatoren die Optionen für das erste Neujahrsschwimmen nach der Pandemie. Und die Rechnung der Ortsgruppe Rotenburg der DLRG ging auf: 105 Schwimmer stürzten sich gestern Nachmittag am Bullensee ins elf Grad frische Wasser, beklatscht von mehreren hundert Schaulustigen – das Spektakel hat auch nach zweijähriger Pause nichts von seinem Reiz verloren.

„Wir hätten hier mit zehn Leuten stehen können“, frohlockte der zweite Vorsitzende Markus Schrader angesichts des Teilnehmerrekords, der seine „Feuertaufe“ als federführender Initiator gab – und es sich nicht nehmen ließ, selbst gleich mehrfach ins Wasser zu gehen.

Sie sind die stolzen Gewinner im Kampf gegen den inneren Schweinehund. © Hey

Bereits eine halbe Stunde vor dem Anbaden herrscht an der DLRG-Station Hochbetrieb. An die drei Dutzend ehrenamtlichen Helfer der DRLG versorgen die Besucher mit Glühwein und Wurst, Gedrängel in der Umkleide. Viele verzichteten auf Mütze und Bademantel – nach der letzten Ausgabe 2020 mit Eisschollen nehmen sich die 13 Grad Lufttemperatur heute geradezu mild aus. Lukas und Hendrik machen sich mit dem DLRG-Schlauchboot auf den Weg in Richtung Seemitte; Alex Früchtenicht vom Jugendvorstand sieht den beiden zu, wie sie die Position des Außenbordmotors der Wassertiefe anpassen. Besonders tief ist es nicht, „wir haben Glück, dass es die letzten Tage noch geregnet hat, dann ist der Weg ins Tiefe nicht zu weit“, erklärt er. Er ist positiv von der Wasserqualität überrascht – heute ist es so klar, dass man beim Tauchen selbst in einigen Metern Tiefe noch eine gute Sicht hätte. „Das hat sich in den letzten Jahren ziemlich verbessert“, meint er, „in meiner Kindheit war das noch richtig moorig.“

Ein „Bullenseeblau“-Schnaps nach dem kalten Bad ist mittlerweile Kult. © Hey

Die Organisatoren haben angesichts der Besucherrekorde gut daran getan, erstmals ein Schlauchboot auf den See zu schicken: „So haben wir einen besseren Überblick über die Zuschauer am Rand, da sind auch viele Familien mit kleinen Kindern dabei“, so Schrader. Im Fall eines Falles sei man so noch schneller zur Stelle. Eingreifen werden die Lebensretter heute nicht müssen; die meisten „Anbader“ sind alte Hasen, das gemeinsame Warmmachen gehört ebenso zum Kult wie der dargebotene Schnaps „Bullensee-Blau“ danach, der so mancher Wasserratte ein zweites Frösteln über das Gesicht treibt.

Ruth Gera aus Rotenburg ist mit dabei. © Hey

Als die ersten Wagemutigen, einige mit Weihnachtsmannmützen, durch das Spalier der Schaulustigen zum Ufer traben, wird gejohlt und applaudiert. Unter ihnen ist Familie Behrens aus Schneverdingen. Sie hatten beim Weihnachtsspaziergang am Bullensee einen Aushang gesehen. „Eigentlich wollten wir nur zugucken, aber Richard wollte unbedingt rein – da musste ich natürlich mit“, verrät Vater Matthias, die sechsjährige Tochter Hermine im Schlepptau. Der „Ersttäter“ hätte sich das Neujahrsbad schlimmer vorgestellt, der neunjährige Sohn findet es „viel kälter als erwartet“. Die meisten hier sind sich einig: Die Außentemperaturen machen kaum einen Unterschied, „kalt ist kalt“ bringt es der Ralf Wolf auf den Punkt, der sich die 2005 ins Leben gerufene Veranstaltung selten entgehen lässt. „Einige der Älteren sind nicht mehr dabei – schade“, konstatiert der Rotenburger, und mit Blick auf Jugendliche: „Aber schön, dass welche nachwachsen!“ „Novizin“ Claudia Meyer aus Scheeßel hat sich von einer Freundin zum frischen Ausflug überreden lassen: „Ich habe den Fehler gemacht, zu früh reinzugehen – nach einer Zeit wurde es dann doch ganz schön kalt an den Beinen“, schmunzelt die Scheeßelerin. Beim obligatorischen Countdown taucht sie mit den anderen bis zu den Schultern unter, gefolgt vom obligatorischen Plantschen – die DLRG-Fotografinnen auf dem Steg sollen auch würdige Motive vor die Linse bekommen. Dann setzt sich der Tross schnell wieder in Bewegung Richtung Umkleide. Einige Hartgesottene spielen legen noch ein Spiel mit einem Wasserball. Nach einer Viertelstunde liegt der See bis auf einige Nachzügler wieder einsam da; nun ist der Stand mit den Heißgetränken von Menschen mit nassen Haarspitzen und glücklichen Gesichtern umlagert.

Das Neujahrsschwimmen im Bullensee bricht in diesem Jahr nicht nur den Teilnehmer-, sondern auch den Zuschauerrekord. © Hey