Neues Lummerland: Gemeinde Kirchwalsede eröffnet Kita-Neubau

Von: Henning Leeske

Teilen

Der Posaunenchor Kirchwalsede begleitete die Eröffnung musikalisch. © Leeske

Die Gemeinde Kirchwalsede eröffnet die neu gebaute Kita Lummerland. Festredner aus Gemeinde, Samtgemeinde und Landtag sind voll des Lobes.

Kirchwalsede – Mit einer großen Show für kleine Leute eröffnete die Gemeinde Kirchwalsede den neuen Kindergarten „Lummerland“. Die Kinder und ihre elf pädagogischen Mitarbeiter hatten wochenlang ein Eröffnungslied einstudiert, um ihren Eltern und Gästen eine Freude zu machen.

Mit dem Kindergartenlied sprang der Funke zum großen Publikum über und das Motto „Für ein friedliches Miteinander“ bestimmte die harmonische Atmosphäre bei der Feier für jüngsten Einwohner der Gemeinden Kirchwalsede und Westerwalsede: Denn aus beiden Gemeinden kommen die Kinder für die drei Gruppen á 25 Kinder. Zur Verdeutlichung trugen alle Kinder ein Shirt mit einem blauen Schaf, um als blaue Friedensherde die Farbe der Friedensbewegung zu symbolisieren.

Bürgermeister Friedrich Lüning hielt die Festrede. © Leeske

Baubeginn der Einrichtung war im September 2021, genau vor einem Jahr war das Richtfest im Umbau der alten Sparkasse. Das Gebäude hat eine Grundfläche von 689 Quadratmetern und ist somit mehr als doppelt so groß wie der Altbau auf dem 3 400 Quadratmeter großen Grundstück. Noch im März 2022 habe der Gemeinderat laut Friedrich Lüning entschieden, den Außenbereich ganz neu zu planen. „Das hat uns als Gemeinde mehr Geld. Aber ich muss sagen, das war die richtige Entscheidung“, so der Bürgermeister. So wurden für die Krippe und den Kindergarten neue Spielgeräte für den Außenbereich im Wert von 50 000 Euro angeschafft. 90 Prozent des Betrags stammen aus Fördermitteln, Spender finanzierten zum Teil den Eigenanteil der Gemeinde. Ihnen und vielen anderen Helfern dankte Lüning in seiner Festrede. Auch die Verwaltung der Samtgemeinde sei eine große Stütze beim Einwerben der Fördermittel gewesen.

„Gemeinsam: Das ist das Wichtigste, was man zu diesem Projekt sagen kann. Meine Mitarbeiter und die ehemalige Bürgermeisterin Ursula Hoppe haben sich sehr bis zur Decke gestreckt, um die Fördermittel zu erhalten“, sagte Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle. Auch Lüning habe sich hineingekniet, um das große Projekt für die Gemeinde dann umzusetzen. Weiter dankte er den Westerwalsedern für die Bereitstellung des Ausweichquartiers der Kita in ihrem Sporthaus während der Bauarbeiten in Kirchwalsede.

Großen Bahnhof gab es im Kirchwalseder Lummerland für die Kindergartenkinder. © Leeske

Der Landtagsabgeordnete Eike Holsten (CDU) betonte den großen Personalbedarf in der Kinderbetreuung und hob die gute Ausbildung der Mitarbeiter in der Kirchwalseder Kita hervor, was neben dem neuen Gebäude ein weiterer Schatz im Lummerland sei. Er bemühte außerdem die Geschichte vom Lummerland. „Jim, du wirst eines Tages ein richtig guter Entdecker sein! In der Kita Lummerland wird es jetzt auch ganz viele kleine Entdecker geben“, wünschte Holsten den jungen Bewohnern des Kirchwalseder Lummerlands.

Anschließend führte die Leiterin Nele Kregel zusammen mit den vielen Mitarbeitern die große Schar an Besuchern durch das Lummerland zu Klängen des Kirchwalseder Posaunenchors.