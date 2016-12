Neuer Name mit mit regionaler Identifikation

Versammlung beim „Landwirtschaftlicher Verein an der Wiedau“

+ Vorstand und Geehrte des Vereins, der einen neuen Namen bekam (v.l.): Franziska Stein, Christian Intemann, Katja Staab, Lutz Lütjens, Jannes Lüning, Stefan Jörs, Mark Münkel. - Foto: Diercks

Brockel - Von Bettina Diercks. Jung und dynamisch und jetzt auch noch unter einem neuen Namen präsentiert sich der Landwirtschaftliche Verein rund um Brockel. Nachdem er zuerst alle Ortsnamen in seinem Titel führte, beschloss die Versammlung, sich ab sofort „Landwirtschaftlicher Verein an der Wiedau“ zu nennen.

Gut 50 Mitglieder des Vereins waren zur Versammlung in die Gaststätte Engelke gekommen, um die Namensänderung endgültig zu beschließen. Außerdem standen Vorstandswahlen an. Einstimmig wurden Lutz Lütjens und Mark Münkel als erster und zweiter Vorsitzender sowie Christian Intemann als Geschäftsführer in ihren Ämtern bestätigt. Ihnen zur Seite steht weiterhin Franziska Stein als Kassenwartin.

Das vom Alter her sehr junge Team bestätigte einhellig, wie viel Spaß ihnen ihre Aufgabe mache.

Gleichzeitig wurde die Versammlung für Ehrungen genutzt. Jedes Jahr erhalten die jungen Leute ein Präsent, die im landwirtschaftlichen Bereich eine Ausbildung abgeschlossen haben.

Zu ihrer bestandenen Meisterprüfung wurde Carolin Clausen in Abwesenheit gratuliert. Die einjährige Fachschule Agrarwirtschaft schlossen Jannes Lüning und Christoph Keil erfolgreich ab. Johannes Burchard, Melvin Osterloh und Steffen Kröger dürfen sich seit jüngster Zeit „Fachkraft Agrar“ nennen. Für seinen Meister im Garten- und Landschaftsbau bekam auch Stefan Jörs ein Buchgeschenk.

Der mit seinen mittlerweile 238 Mitgliedern sehr aktive Verein blickte auf ein Jahr mit vielen Veranstaltungen zurück. Neben den gemeinsamen Fahrten zum Brokser Markt nach Bruchhausen-Vilsen und zum Züchterball wurden vor allem der Weinabend, die Feldrundfahrt und die Teilnahme am Kinderferienprogramm als erfolgreiche Projekte genannt.

Christian Marquardt von der Landwirtschaftskammer überbrachte die gute Nachricht, dass voraussichtlich am 29. Dezember die Basis-, Greening-, Umverteilungs- und Junglandwirteprämien ausgezahlt werden.

Dr. Jens Bülthuis vom Rotenburger Veterinäramt sensibilisierte die Landwirte für das Thema Afrikanische Schweinepest, die sich unaufhaltsam jetzt auch in Polen ausbreitet und sich auf Deutschland zu bewegt. Ein Impfstoff gibt es nicht für diese Seuche und werde es auch niemals geben, ließ der Tierarzt wissen.

Größter Mulitplikator der Seuche sei der Mensch. Da das Virus sehr überlebensfähig sei, könne es problemlos in Wurstwaren enthalten sein. Daher warnte Bülthuis vor fleischhaltigen Mitbringseln aus betroffenen Ländern wie Polen, Lett- und Estland sowie Litauen.

Saisonarbeiter aus diesen Ländern sollte ebenfalls ans Herz gelegt werden, keine Fleischprodukte nach Deutschland einzuführen. Bülthuis riet seinen jagdlichen Kollegen im Publikum dazu, nicht in diese Länder zur Wildschweinjagd zu fahren, um keinen unnötigen Gefahren einzugehen.