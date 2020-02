Neue Wasserleitung

Kirchwalsede/Lüdingen - Von Ann-christin Beims. Wir drehen täglich mehrfach den Wasserhahn auf und aus der Leitung läuft klares, sauberes Wasser. Das ist für uns eine Selbstverständlichkeit, ebenso wie das Licht, das angeht, wenn wir den Schalter an der Wand betätigen. Doch kürzlich hatten einige Kirchwalseder Probleme mit dem Wasserdruck, beim Wasserversorgungsverband (WVV) Rotenburg-Land liefen Nachfragen ein. Dass es zwischenzeitlich zu einem Abfall kommen konnte, liegt an den Bauarbeiten, die der Verband seit Dezember auf der Strecke zwischen Kirchwalsede und Lüdingen durchführt, erklärt Geschäftsführer Volker Meyer bei einer Ortsbegehung.

An diesem Tag müssen die Arbeiter witterungsbedingt pausieren – der immer wieder einsetzende Regen macht ihnen einen Strich durch die Rechnung. Die Bauarbeiten sind dennoch im Zeitplan, spätestens im März soll alles fertig werden. Trotz des Wetters ist es jetzt die beste Jahreszeit, Arbeiten wie diese durchzuführen, meint Meyer. „Jetzt können wir das eine Zeit lang gut überbrücken.“ Denn im Winter werde natürlich weniger Wasser verbraucht. Außerdem baut der Landkreis Rotenburg seit Oktober einen Radweg auf der Strecke zwischen den Ortschaften. Es sei also ein idealer Zeitpunkt, sich parallel mit der Sanierung der Leitungen anzuschließen. „Das wird zwar an ein paar Stellen ein kleines Problem, aber dafür haben wir Einigungen gefunden“, so der Geschäftsführer.

Während der laufende Bau des Radweges allerdings noch eine ganze Zeit in Anspruch nehmen wird – der Landkreis schreibt dazu, dass er insgesamt mit etwa einem Jahr Bauzeit rechne, ausgeführt in mehreren Bauabschnitten – sollen die Arbeiten an der Wasserleitung spätestens im März beendet werden. „Denn Anfang April muss diese in Betrieb sein, dann erwarten wir wieder die ersten trockenen Phasen“, so Meyer. Denn bevor sie in Betrieb gehen kann, müsse von einem Labor noch geprüft werden, ob die Leitung keimfrei ist.

Es ist eine „sehr wichtige Strecke“, wie Meyer erklärt, die vom Wasserwerk Süd Richtung Visselhövede verläuft. Diese bringt das Wasser vom Werk zu den Druckerhöhungsstationen. Denn das Wasser muss auf seinem Weg verschiedene Höhenlagen überwinden. „So ist immer ausreichend Wasser vorhanden, was letztendlich unter anderem Visselhövede versorgt.“ Auf einer Länge von etwa 1 850 Metern wird auf der Transportstrecke aktuell innerhalb der vorhandenen Leitung eine neue verlegt. „Wir verjüngen diese etwas“, erklärt Meyer. Alle 200 Meter öffnet die Firma Höhns, die den Auftrag durch eine Ausschreibung gewonnen hat, den Boden und schiebt das neue Rohr in die bestehende Leitung hinein. Denn die alten Rohre, die noch aus Asbestzement bestehen, sind mittlerweile 50 Jahre alt. „Das gibt es heutzutage gar nicht mehr. Das ist noch etwas anfälliger als die neuen PE-Leitungen“, so Volker Meyer. „Wir haben entschieden, dass wir jetzt etwas machen müssen. Nicht, dass der Radweg nachher fertig ist und die Leitung geht kaputt“, erklärt Wassermeister Christian Meyer, der die Baustelle überwacht. Dadurch spart der Wasserversorgungsverband einiges an Tiefbaukosten, aber auch Zeit ein. Auch weitere Eingriffe in die Natur können dadurch vermieden werden, merkt Meyer an.

Insgesamt veranschlagt der Verband für die Sanierung der Strecke 200 000 Euro. „Es kommt natürlich darauf an, was uns noch für Unwägbarkeiten erwarten, zum Beispiel was wir noch für besondere Oberflächen bearbeiten müssen“, erläutert der Geschäftsführer. Die Kosten trägt rein der Verband. Die Samtgemeinde Bothel ist zwar in die Arbeiten eingebunden – dafür ist Günther Röhrs aus dem Verbandsausschuss für die Samtgemeinde ebenfalls vor Ort und sieht sich den Fortschritt der Bauarbeiten an – aber trägt keinen Anteil an den Kosten.