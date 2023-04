Neue Ideen für Dorfentwicklungsprogramm Wiedau-Walsede

Von: Jens Wieters

Nachdem die Idee einer Tagespflegeeinrichtung gescheitert war, wird jetzt im Rahmen des Dorfentwicklungsprogramms nach einer Nutzung für das Haus an der Hemsbünder Dorfstraße 35 gesucht, das der Gemeinde gehört. © Wieters

Das Dorfentwicklungsprogramm der Region Wiedau-Walsede geht die nächsten Projekte an. Im Mittelpunkt stehen dabei Maßnahmen zum Klimaschutz und Biodiversität, Ideen für seniorengerechtes Wohnen und die Gestaltung öffentlicher Bereiche.

Hemsbünde/Kirchwalsede – Nach dem Beifall für die ersten beendeten öffentlichen Projekte des Dorfentwicklungsprogramms Wiedau-Walsede, die neue Kita in Kirchwalsede und die Neugestaltung der Straße Am Sportplatz in Brockel, wurden während eines Treffens des überörtlichen Kompetenzteams die nächsten Projekte ein wenig fester gezurrt.

Dazu zählen die drei im vergangenen September gestellten öffentlichen Förderanträge „Blühstreifen – Staudenpflanzungen“ in der Gemeinde Brockel, die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Hastedt-Worth und die Erneuerung der Fahrradabstellanlage in Bothel. „Darüber hinaus haben der Mühlenverein Brockel für die Sanierung des Mühlenturms und die Erneuerung der Flügel, die Kirchengemeinde Kirchwalsede für die Erneuerung der Kirchhofsmauer sowie die Kirchengemeinde Brockel für die Gestaltung der Außenanlagen am Gemeindehaus einen Antrag gestellt“, berichtet Valerie Giefers vom Planungsbüro „mensch und region“, das das Programm fachlich begleitet. Von privater Seite seien obendrein noch acht Förderanträge über Gebäudesanierungen mit einem Fördervolumen von 200 000 Euro eingegangen.

Einen Schwerpunkt wollen die Dörfer im Bereich von Klimaschutz, Klimafolgenanpassung und Biodiversität setzen. In Brockel hat sich laut Giefers eine Gruppe zusammengefunden, um die Straßenseitenräume neu zu gestalten. Der Rasen soll durch hitzeresistente und pflegearme Staudenpflanzungen ersetzt werden. „Die Umgestaltung würde nicht nur das Ortsbild verbessern, sondern ist auch gut für die Biodiversität und den Klimaschutz“, so Giefers. Diese Idee soll auch in den anderen Gemeinden aufgegriffen werden.

Auch Bothels Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle hatte laut Giefers während der Sitzung einen Vorschlag parat, nach dem er einen Rückgang der ortsbildprägenden Eichen beobachtet hatte. „Ideal wäre eine 100 Eichen-Pflanzaktion“. Mithilfe von Fördergeldern sollen die Bäume von den Gemeinden an private Grundstückseigentümer kostenlos abgegeben und von einer Fachfirma gepflanzt werden. Dabei ist an mittelgroße Bäume mit einem Stammdurchmesser von 16 bis 18 Zentimeter gedacht. Im Gegenzug verpflichten sich die Bürger, die Bäume für mindestens zwölf Jahre zu pflegen.

Laut Valerie Giefers steht mit dem seniorengerechten Wohnen ein weiteres Thema auf der Agenda des Programms. Obwohl ein mögliches Grundstück in Brockel zur Verfügung stünde, fehle noch ein Investor. „Das Kompetenzteam hat alternative Finanzierungsideen wie genossenschaftliches Bauen diskutiert“, so Giefers.

Aber auch an die Jugend wird gedacht: Denn es mangelt in der Dorfregion an Treffpunkten und Jugendräumen. Alle Beteiligten waren sich aber einig, dass auch Sozialarbeiter nötig seien, um Vandalismus vorzubeugen. Ein Konzept für Jugendräume sei nach Ansicht von Eberle aber einfacher im lokalen, statt im regionalen Rahmen umzusetzen.

Das Planungsbüro „mensch und region“ wird jetzt zunächst eine Arbeitsgruppe „Förderung der Biodiversität“ einrichten. Außerdem erstellt sie ein Konzept für die „100 Eichen-Pflanzaktion“.

Darüber hinaus werden die gemeindlichen Überlegungen für den kommenden Stichtag im September begleitet. So gibt es in Kirchwalsede zum Beispiel Überlegungen zur Neugestaltung der Straße Hinterm Berg, zur Sanierung des Kriegerdenkmals oder die Neugestaltung der Kinderspielplätze. In Hemsbünde wird über die zukünftige Nutzung des Gebäudes an der Dorfstraße 35 nachgedacht. In Brockel sollen weitere Gehwege saniert werden. Und in Bothel wird es um die langfristige Veränderung des Campus vor der Schule gehen.