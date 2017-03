Netzwerken mit Polka und Tequila

Hemslingen - Wenn am Sonntagmorgen aus der Grundschule Hemslingen heiße Mambo-Rhythmen und laute „Tequila!“-Rufe schallen, wundert das im Ort niemanden mehr – denn nicht zum ersten Mal hält die Blaskapelle Hemslingen dort einen ihrer Wochenend-Workshops ab.

Und doch ist einiges neu an diesem Termin an einem trüben Sonntagmorgen, einem von insgesamt drei Intensivproben in diesem Jahr, die sich bis in den mittleren Nachmittag hinzieht. Und zwar nicht nur die drei Stücke, die hier erstmals geprobt werden – neben besagtem „Mambo“ auch eine Polka und ein Arrangement eines Santiano-Stücks.

Denn unter die rund 30 Hemslinger mischen sich erstmals auch Gastmusiker aus Bothel an den Posaunen oder am Schlagwerk. Möglich gemacht wird dies durch ein Konzept, das der Kreismusikverband ersonnen hat und finanziell unterstützt. Die Idee: Den Austausch zwischen den Musikern fördern, ihnen vielfältigere Übungsmöglichkeiten und Anreize geben, auch einmal „über den Tellerrand hinaus“ musizieren.

Deshalb haben Susanne Holtermann (musikalische Leiterin) und Wibke Gundelsweiler (Vorsitzende), die die zweite Runde des Netzwerk-Workshops in Hemslingen geplant haben, auch ein besonderes Augenmerk auf die stilistische Vielfalt der Stücke gelegt: „Es sollte auch andere Musiker ansprechen“, so Gundelsweiler. Sie begrüßt die Idee der formationsübergreifenden Workshops auch aus einem anderen Grund: „Dahinter steht ebenfalls der Gedanke, den Musikern eine bessere Ausbildung anbieten zu können“, erläutert die Vorsitzende. Außerdem könne mithilfe der Finanzspritze an diesem Tag gleich ein Trio von Dozenten an Bord geholt werden, das die Musiker der unterschiedlichen Register in die vor allem rhythmischen Finessen der Stücke einführt.

Über eine solche Registerarbeit habe man mit Christian Klein auch einen neuen Dirigenten an Bord holen können. „Vorerst hat er zwar nur unregelmäßig Zeit“, so Gundelsweiler über den Profi-Schlagzeuger aus Bremen, der seit Januar nicht nur die Geschicke am Schlagwerk, sondern auch einige Gesamtproben geleitet hat. Und die überzeugten laut Gundelsweiler: „Er hat uns neue Impulse gegeben, viel Begeisterung vermittelt und vor allem rhythmisch vorangebracht – das war bisher ein Stiefkind.“ Einer der Höhepunkte soll in diesem Jahr die Teilnahme am Heideblütenfest in Schneverdingen werden, Gundelsweiler kann sich schon gut vorstellen, „die Leute am Straßenrand zu begeistern mit einigen Showelementen“ – und vielleicht sogar dem ein oder anderen „Tequila“-Ruf! - hey