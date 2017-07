Neben Qualität auch viel Quantität

1 200 Teilnehmer beim Reitturnier in Kirchwalsede am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juli

+ Beim Reitturnier in Kirchwalsede zeigen Reitsportler unterschiedlichen Alters ihr Können auf den Einhufern.

Kirchwalsede - Am letzten Juliwochenende treffen sich viele Freunde der Einhufer in Kirchwalsede. Denn auf dem Turnierplatz an der Feldstraße werden wieder spannende Wettbewerbe beim Reitturnier ausgetragen.