XXL-Faschingsparty am Botheler Bürgerhaus: Woodstock an der Wiedau

Bothel - Von Henning Leeske. Unzählige Karnevalisten warfen den Flokati über die Schulter, kramten das Blümchenhemd aus dem Schrank, ließen das Brusthaar sprießen oder trugen die Peace-Kette um den Hals – bei der Faschingsparty der Botheler Vereine erlebte der Flower-Power-Look sein Comeback.

Aber auch blutige Zombies, grazile Elfen und beinharte Kampfjetpiloten feierten in der Nacht von Samstag auf Sonntag ausgelassen im Festzelt am Botheler Bürgerhaus – auf der wohl wildesten XXL-Karnevalssause der Region.

+ Manch ein Gast kommt aus dem Staunen nicht mehr heraus – und macht große Augen. © Leeske

Schon im Vorfeld hatten die Verantwortlichen, allen voran der TuS Bothel und der Schützenverein, die Feuerwehr und der Festwirt, dafür gesorgt, dass bei der zwölften Auflage ordentlich Stimmung aufkam. So begann das bunte Treiben am Bürgerhaus einmal mehr mit dem Kinderfasching. Mit Spielen und Musik von DJ Dennis kamen die kleinen Teufel, Prinzessinnen, Cowboys, Drachen, Engelchen und Indianer voll auf ihre Kosten. Später am Abend bot das Festzelt dann den hunderten erwachsenen Narren eine Bühne.

+ Bei Mitorganisator Hans-Jürgen Schlifelner (r.) klicken die Handschellen, bevor er zur Theke abgeführt wird. © Leeske

„Von 16 bis 66 Jahren lassen alle Altersgruppen hier den Saal beben“, sagt Mitorganisator „Scheich“ Hans-Jürgen Schlifelner. „Wir sind über den großen Zuspruch jedenfalls sehr erfreut.“

„Bunt, top Stimmung und Party pur“, bringt es Sascha Denell auf den Punkt. Er und seine Familie zählen zu den 80 Helfern, die an drei Tagen die Veranstaltung vorbereitet hatten. „Wir haben halt alle das Helfersyndrom in unserer Familie“, sagt er augenzwinkernd. Nachdem er sich beim Kinderfasching am Nachmittag eingebracht hatte, ließ er es am Abend dann auch mit seinen Freunden ordentlich krachen.

XXL-Faschingsparty in Bothel Zur Fotostrecke

Laut Auskunft des Sicherheitschefs Sascha Gaulke von der gleichnamigen Securityfirma verlief die Feierlichkeit bis auf einen kleinen Zwischenfall ruhig. Und so feierten die Jecken bis in die frühen Morgenstunden auf den beiden Tanzflächen. Helau und Alaaf.