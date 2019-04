Nachhaltiges Projekt

Hemslingen - Von Jens Wieters. „Mittlerweile gibt es einige Kinder, die ihren Eltern schon genau sagen, wie sie ihren Garten künftig zu gestalten haben. Nämlich so, dass Bienen und andere Insekten gute Lebensbedingungen vorfinden.“ – Kai Meiseln aus Hemslingen ist froh, dass das Naturprojekt der Grundschule Hemslingen so gut angenommen wird, und vor allem froh, dass die Kinder es förmlich verinnerlichen.

Seine Familie hat nämlich eine mehrere hundert Quadratmeter große Fläche am Trocheler Weg zur Verfügung gestellt, die am Mittwochmorgen von rund 70 Kindern der örtlichen Grundschule sowie von den älteren Kindern des Kindergartens bepflanzt wurde.

Das Projekt hatte Referendarin Klaudia Lange initiiert und die Kinder in den vergangenen Unterrichtsstunden auf die Thematik vorbereitet. „Die jungen Schüler gehen jetzt schon ganz anders mit all dem um, was sie zuhause in den Gärten und auf unserem Schulgelände an Pflanzen und Tieren entdecken. Sie entwickeln bereits eigene Gestaltungsideen“, sagt Lange, die mit ihrer Idee bei Schulleiterin Nadia Köhler quasi offene Türen einrannte.

Nach der umfassenden Theorie, die aber auch in spielerischer Form vermittelt wurde, ging es für die Kinder am Mittwoch mit kleinen Schaufeln bewaffnet und entsprechend gekleidet in den praktischen Teil. Es wurden jede Menge heimische Sträucher, Obstbäume und auch Blumen gepflanzt, die von Eltern, Geschäftsleuten und anderen Institutionen gespendet worden waren.

„Dafür ganz großen Dank, denn je nach Größe und Art kosten die Pflanzen zwischen zehn und 30 Euro“, so Kai Meiseln, der die neue Bienenwiese vorher mit Trecker und Pflug bearbeitet hatte, damit die Kinder es leichter haben und die Pflanzen besser angehen. „Wir haben darauf geachtet, dass es viele Frühblüher sind, die in die Erde kommen, damit die Bienen bereits im Frühjahr Nahrung finden“, informiert der Hemslinger. Aber das Projekt ist mit dem Anlegen der Wiese nicht beendet. „Wir werden immer mal wieder auf der Fläche vorbeischauen und die Sträucher gießen und pflegen“, betont Klaudia Lange, für die eine Nachhaltigkeit des Projekts immense Bedeutung hat. „So haben die Erstklässler zum Beispiel die Möglichkeit, das Projekt noch weitere drei Jahre lang intensiv zu betreuen.“

Nach anstrengender, aber auch spaßiger Arbeit durften die Kinder auch mal Hobbyimker Patrick Müller über die Schulter schauen, der in der alten Bäckerei an der Soltauer Straße Honig produziert. „So erleben die Schüler, was Bienen alles leisten können, und reagieren ganz anders auf die Insekten, wenn sie mal in ihrem Zimmer eine Fliege sehen“, hat Meiseln festgestellt.