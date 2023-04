„Opa Posthorns“ letzte Tour durch Bothel

Von: Jens Wieters

Prost auf den letzten Diensttag: Wiechern mit Britta Möller. © -

Nach 42 Jahren als Brief- und Paketzusteller in Bothel und umzu hängt Friedhelm Wiechern den Job an den berühmten Nagel und wechselt in den Ruhestand.

Bothel – Nach 42 Jahren als Postbote, drei Hundebissen – die zum Glück „alle nicht so schlimm waren“ – und unendlich vielen lustigen, traurigen und nachdenklich machenden Gesprächen werden vor allem die Botheler Kunden ihren „Opa Posthorn“, wie Friedhelm Wiechern von seinen Enkeln liebevoll genannt wird, sicherlich ein Stück weit vermissen. „Ich bin jetzt zwar schon ein paar Tage zu Hause, um die ganzen Überstunden und den Resturlaub abzubummeln, aber offiziell werde ich erste Ende Juni aus dem Postdienst entlassen“, freut sich der Botheler auf mehr Zeit für seine Familie und auf Reisen wie aktuell nach Süddeutschland.

Als Quersteinsteiger nach der Ausbildung zum Landwirt hatte der heute 64-Jährige 1981 seine Karriere bei der Post in der Paketzustellung in Rotenburg gestartet. „Damals wurde man im Laufe der Dienstjahre noch ein richtiger Beamter“, erinnert sich Wiechern, der mit 27 die entsprechende Urkunde überreicht bekam.

Aber es sei zu Beginn auch „ein echter Knochenjob“ gewesen. Schon um 5.30 Uhr war Dienstbeginn und die schweren Pakete wurden per Hand aus den Lkw auf die kleineren Transporter für die Zustell-Touren geladen. Schon nach vier Wochen Einarbeitungszeit machte Wiechern vor allem der Winter zu schaffen: „Es war so kalt, dass der Diesel in den Leitungen geflockt hat, sodass wir immer Benzin beimischen mussten, damit die Autos überhaupt gelaufen sind.“

Friedhelm Wiechern als sportlicher Postbote. © Privat

Es folgten verschiedene Posten wie als Sommeraushilfe auf den Inseln oder im Bremer Postamt. „Doppeldienste morgens in kleineren Postämtern und nachmittags in größeren gehörten damals zum Alltag in unserem Job.“ Ebenso die Begegnung mit Hunden. „Keiner kann so richtig erklären, warum uns einige Vierbeiner nicht mögen. Zeitungszusteller werden nicht so oft gebissen wie Postboten. Vielleicht liegt es daran, dass die fast immer zur selben Uhrzeit kommen und es sich bei uns schon mal verschiebt.“ Aber außer den drei schmerzhaften Bissen gingen manche Begegnungen mit den Vierbeinern auch gut aus. „So wie mit der Riesendogge im dritten Stock eines Hauses, die vor der Wohnungstür lag. Da habe ich die Post lieber eine Etage tiefer abgegeben, obwohl ich später festgestellt habe, dass die Dogge lammfromm war.“

Eine besondere Herausforderung für die Zusteller waren natürlich immer die schweren Kataloge der großen Versandhäuser, die regelmäßig in die Briefkästen der Haushalte geliefert werden mussten. „Das ist ja zum Glück vorbei“, denkt Wiechern auch an seine Kollegen, die zwar heute zumindest nicht mehr die Kataloge schleppen müssen, „aber dafür jetzt mehr Pakete durch den Onlinehandel“.

1986 hatte es Wiechern dann aber endlich in seinen Heimatort verschlagen, wo er fortan für die Brief- und Paketzustellung zuständig war. Damals noch mit richtig hoheitlichen Aufgaben: „Wir hatten immer viel Geld dabei, weil wir den Leuten die Rente ausgezahlt haben. Die meisten ließen sich ihre D-Mark in die Hand vorzählen. Das hat Zeit gekostet.“

Aber die hat sich Wiechern, der zwischendurch geheiratet, Kinder in die Welt gesetzt hatte und auch Schützenkönig geworden war, gerne genommen. „Irgendwie gehörte der Postbote damals noch zur Familie.“ So war es keine Seltenheit, dass die Hauseigentümer nur in Unterwäsche gekleidet ihre Post mit den Worten entgegengenommen haben: „Ach Fidi, du bist es ja nur.“

Ladungssicherung in Postautos war früher nicht angesagt. © -

Einen Einschnitt gab es um die Jahrtausendwende, als das Botheler Postamt geschlossen wurde und Wiechern die Post aus Rotenburg abholen musste. „Das war auch für uns eine große Umstellung“, so der „Bald-Pensionär“, der sich für seine Kollegen im Personalrat stark gemacht hat.

Auch ein Herz für Kinder hat Friedhelm Wiechern in all den Jahren immer wieder bewiesen. So bei einem kleinen Jungen aus Kirchwalsede, der gerne auch mal eigene Post haben wollte und sich extra einen Briefkasten gebastelt hatte. „Natürlich wurde der von mir beliefert: Mit Briefpost und auch mal mit Schokolade.“ Kein Wunder, dass sich der kleine Kalle jetzt zu Wiecherns Abschiedsrunde mit einem Brief und einem selbstgebauten Vogelhäuschen bedankt hat – wie so viele andere seiner Kunden auch. „Die Tasche war voll auf der letzten Tour.“

Und die hatte es in sich, denn seine Kolleginnen hatten vorher alle Kunden über „Opa Fidis“ letzten Tag informiert. Und er durfte als Beifahrer im geschmückten Postauto Platz nehmen, damit er sich von allen verabschieden konnte. „Es wurde sich gedrückt, immer wieder bedankt und auch einige Male angestoßen. Zwischendurch wurde die Zustellung per Pferd mit unserer Kollegin Britta Möller fortgesetzt“, berichtet Katrin Tietje, ebenfalls Zustellerin, die „wie das gesamte Team unseren lieben Opa Fidi sehr vermissen werden“.