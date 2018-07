Multifunktionshaus in Westerwalsede ist fertig

Westerwalsede - Von Tobias Woelki. Etwas Besonderes ist entstanden, von denen Generationen profitieren werden. Das neue Multifunktionsgebäude in der Ortsmitte Westerwalsedes ist fertiggestellt.

Am Samstag, 18. August, wird der Neubau von der Gemeinde Westerwalsede und der Samtgemeinde Bothel seiner Bestimmung übergeben. Dazu wird zurzeit gemeinsam mit den Vereinen und Verbänden des Orts eine Einweihungsfeier geplant.

„Das Multifunktionsgebäude ist ein Haus für die gesamte Gemeinde. Vereine, Verbände und Gruppen aus Süderwalsede und Westerwalsede dürfen es gerne nutzen. Allen Bürgern steht der Neubau offen“, berichtet Bürgermeister Jochen Hestermann (CDU).

Das Haus mit modernen Pultdächern in der Ortsmitte am sogenannten unteren Kreisel besteht aus zwei Teilen, denn Bauherr ist die Samtgemeinde Bothel. In dem größeren Abschnitt ist die Feuerwehr Westerwalsede mit Fahrzeughalle, Aufenthaltsraum und Umkleiden untergebracht. In dem kleineren Areal sind ein Dorftreffpunkt und das Gemeindebüro entstanden.

Die Bevölkerung hat viel mitgeholfen

Das Haus entspricht genau den Vorstellungen der Nutzer. Das bestätigen Ortsbrandmeister Oliver Meyer und Bürgermeister Jochen Hestermann. Der betont: „Von dem Neubau erhoffen wir uns natürlich viele positive Impulse für die Gemeinde.“

Die Planung und die Bauleitung lagen in den Händen des Architekten Thomas Maaß. Auch viele Eigenleistungen aus der Bevölkerung flossen in den Bau ein. So hatten die Bürger die Pflasterung an den Außenanlagen sowie Malerarbeiten in der Fahrzeughalle übernommen.

Am geplanten Fest beteiligen sich die Ortsfeuerwehren Westerwalsede und Süderwalsede, der SV Westerwalsede, der Schützenverein und der Dorfverein aus Süderwalsede, die Jägerschaft Westerwalsede, das Wirtsehepaar Heidi und Harald Scheer und natürlich die Gemeinde.

Ein großes Fest mit Open-Air-Musik ist geplant

Am 18. August ab 13 Uhr geht es los mit Ansprachen und der Schlüsselübergabe. Ab 14 Uhr folgt dann ein buntes Programm auf dem Vorplatz des Hauses und dem gesperrten Straßenabschnitt vom Kreisel bis zur Straße Zur Beekwiese.

„Dann ist ein großes Dorf- und Gemeindefest mit Hüpfburg, Dart, Tischkicker, Glücksrad, Luftballonkünstler und mehr geplant. Natürlich werden auch Leckereien in flüssiger und fester Form zur Stärkung gereicht. Open-Air-Musik lässt das Fest gegen 18.30 Uhr langsam ausklingen.

Am Sonntag, 19. August, ab 11 Uhr laden alle Beteiligten die Bevölkerung zu einem Tag der offenen Tür ein. Es gibt einen Imbiss und Musik durch den Posaunenchor Kirchwalsede. Die Gemeinde weist darauf hin, dass die Straße Zur Beekwiese bis zur Abzweigung Stühkamp am Samstag und am Sonntag für den Durchgangsverkehr gesperrt ist.