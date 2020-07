Moderne Halle für Training und Wettbewerb

Die gerade fertiggestellte Turnhalle war der ideale Sitzungsort in Coronazeiten.

Bothel – Der Samtgemeinderat Bothel hat in der frisch renovierten kleinen Turnhalle der Wiedauschule getagt und konnte dort auch die nötigen Abstandsregeln einhalten. „Die letzten Lautsprecher sind gerade heute installiert worden“, berichtete der Samtgemeindebürgermeister Dirk Eberle. Die Moderniesierungsarbeiten seien gerade rechtzeitig fertig geworden, damit die Kommunalpolitiker einen geeigneten Sitzungsraum zur Verfügung hatten.

Den größte Batzen der Kosten in Höhe von 160 000 Euro verschlang der neue Fußboden. „Das hat schon etwas von Neuwagengeruch“, sagte ein Gast zu dem neuen Belag. Denn der fast schon museale Parkettfußboden musste ersetzt werden, ab sofort erfolgt der Sportunterricht auf einer zeitgemäßen Kunststoffbeschichtung. „Auch die LED-Leuchten sind das Modernste, was es gibt“, wies Eberle auf die neue stromsparende Beleuchtung der Halle hin. Auf einer Seite seien auch die Glasbausteine mit dem Charme der 1970er-Jahre durch neue Bauelemente getauscht worden. In den Umkleidekabinen wurden dank effizienter Kostenplanung und Fördermittel zusätzlich auch Malerarbeiten durchgeführt. Denn das Strukturentwicklungsprogramm ZILE (Zuwendungen zur integrierten ländlichen Entwicklung), das durch die EU finanziert wird, trage mit rund 100 000 Euro einen großen Teil der Kosten.

Für die Kabinen werde zudem neues Mobiliar angeschafft, was den Schulsportlern und Nutzern der örtlichen Sportvereine mehr Komfort bringe. Die Halle soll so ein zeitgemäßer Ort für Training und Wettbewerbe sein. lee